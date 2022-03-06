تردد جديد لقناة الرابعة العراقية على نايل سات 2022 Al Rabiaa TV الرياضية

هل تبحث عن القنوات التي تقوم بنقل بطولات الأندية العراقية الآن استقبل تردد قناة الرابعة العراقية الذي ننشره وفق آخر التحديثات للاستمتاع مع مباريات كرة القدم الحصرية العراقية والآسيوية.

تردد قناة الرابعة العراقية

يمكنكم البحث عن قناة الرابعة العراقية وفق أحدث تردد خاص بها مما يلي

إسم القناة Al Rabiaa TV

تردد القناة: 12334

معدل ترميز 27500

استقطاب جهة افقي

سوف تكون الرابعة العراقية قناة فريدة من نوعها في إمتلاك حقوق الالعاب الكروية مثل دوري ابطال آسيا وكذلك كاس الاتحاد الاسيوي، وغيرها، وهي قناة جديدة تم إطلاقها العام الماضي ضمن بث تجريبي لمؤسسها الفعلي الصحفي غزوان جاسم.

أين يتم بث القناة

القناة كانت ولا تزال تعمل بدون أي انقطاع عبر تخصيص بثها من خلال القمر الصناعي نايل سات، وبمجرد إضافة تردد القناة المذكورة والضغط عل بحث ثم موافقة سوف تنزيل في قائمة قنوات التلفاز لديك باسم Al Rabiaa TV.

تأتي الرابعة العراقية في صدارة القنوات الرياضية في الوقت الحالي، نظراً لأهميتها في توفير تغطيات مباشرة للمباريات فهي تسمح بمشاهدة بطولات الاتحاد الاسيوي في إطار قناة فضائية تعمل بشكل مجاني بدون أي نوع من أنظمة التشفير, ومع ذلك، وسعت هذه من إشاراتها الترددية لتصل الى مختلف الجماهير في الشرق الأوسط وفي شمال افريقيا محققة اعلى نسب مشاهدة ونجاحاً في استقطابها عبر الأقمار الصناعية.