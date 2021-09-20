تردد جميع القنوات البحرينية 2021 الجديدة على نايل سات

تردد جميع قنوات تلفزيون البحرين على نايل سات 2021 نقدمها لكم من خلال موقع klma.org. احد أهم المواقعالعربية في قسم الترددات. تلفزيون البحرين هو محطة التلفزة الرسمية الى مملكة البحرين، يؤدي دوراً اعلامياً رائداً حيث يجد المشاهدين ما يناسبهم ميوهم في كل باقة قناة مختلفة مثل البحرين الرياضية، البحرين الفضائية، البحرين الدولية، البحرين قرآن.

البحرين الرياضية

تعمل هذه القناة على نقل دوريات الكرة المحلية البحرينية عبر قناتي،bahrain sport 1، bahrain sport 2 وهي قناة تبث من مقرها الكائن في مدينة عيسى، تجهز ايضا مجموعة برامج اذاعية تتناول شؤون الرياضة يشمل برامج النقد الرياضي هذا المجال على المستوى البحريني والعربي، فهي قناة مجانية يتم توفيرها فقط من خلال قمر عربسات. تردد قناة البحرين الرياضية الجديد على عربسات يقدمه الجدول التالي:

التردد 12226

القمر الصناعي: عربسات بدر 4

معدل الترميز 27500، معدل الخطا 3/4

استقطاب عامودي

البحرين الدولية

يتم تخصيص قناة البحرين الدولية للمحتوى الإنجلينزي المترجم للعربية او المحتوى العربي المترجم للانجليزية، وهي قناة تعنى بنشر الوثائقيات وتسليط الضوء على معالم السياحة وتاريخ مملكة البحرين، كما تعرض الفعاليات المختلفة في الداخل، وايضا تقدم المسلسلات البحرينية خاصة القديمة منها.

التردد V عامودي 11678

معدل الترميز 27500

معدل الخطا 3/4

الجودة SD/ HD

البحرين الفضائية

البحرين الفضائية هي القناة الأولى والرسمية في البلاد، تتمتع بجاذبية برامجها الاكثر تنوعاً، تطلق بثها لعرض برامج متميزة منها ما هو سياسي وإقتصادي وطبي وإجتماعي، وهي الواجهة المحلية للمملكة حيث تغطي جميع المهرجانات والمنتديات والخطابات الملكية، وهي قناة رائعة تجمع محتوى راقي يوازن بين المتعفة والفائدة. تردد البحرين الفضائية من خلال قمر نايل سات يمكن ضبط من البيانات الموضحة أدناه

التردد V عامودي 11678

معدل الترميز 27500

معدل الخطا 3/4

الجودة SD/ HD

قناة البحرين القرآن الكريم

هي قناة مخصصة لبث تلاوات القران، وهو عادة نفس محتوى قناة السعودية قرآن، حيث تغطي بيت الله الحرام مباشرة مصحوباً بتلاوات مختارة لسور القران الكريم بأصوت مختلفة هادئة. كما تعرض القناة بعض البرامج ذات الطابع الايماني من إنتاجات عربية. ويتم تشغيل وبث القناة على مدار 24 ساعة، وهي متوفر على عربسات، تردد قناة البحرين القرآن عربسات هو

التردد 12226

القمر الصناعي: عربسات بدر 4

معدل الترميز 27500، معدل الخطا 3/4

استقطاب عامودي

محطات الأذاعة البحرينية

عرف البث الإذاعي في البحرين تحديداً في 1955، ونظراً لكثرة المتحدثين باللغة الانجليزية تم في 1977 إطلاق اول محطة إذاعية باللغة الإنجليزية، وفي الوقت الحاضر تتشكل 6 محطات اذاعية يمكنك التعرف على موجة ترددتها وهي: