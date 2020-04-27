تردد جميع قنوات الأفلام الأجنبي المجانية الجديدة على النايل سات 2020 | رعب | أكشن | رومانسي

يبحث الكثير من عشاق الأفلام الأجنبية عن تردد قنوات افلام اجنبي جديدة على النايل سات وذلك للإستمتاع بمشاهدة أفلام جديدة، ننشر لكم في هذا المقال جميع قنوات الأفلام الأجنبي المجانية على النايل سات سواء القنوات الجديدة أو القنوات الموجودة مسبقاً وتغيرت تردداتها، نتمنى أن تجدوا جميع ما تبحثون عنه في هذا المقال.

تردد قنوات الأفلام الأجنبي على نايل سات 2020

سوف نقدم لكم فى هذا المقال تردد القنوات الموجودة مسبقاً على النايل سات وتغيرت تردداتها وأيضاً سوف نضيف ترددات جميع القنوات الجديدة التى ظهرت مؤخراً على النايل سات فتابعوا معنا.

تردد قناة Mbc2 على النايل سات

من أهم القنوات الموجودة على النايل سات والتي تقدم مجموعة متميزة من الأفلام الأجنبية سواء أفلام الأكشن أو الرعب أو الأفلام الرومانسية ولا تحتوي على مشاهد فاضحة ويمكنكم متابعة جميع الأفلام مع الأسرة دون خوف من وجود مشاهد مزعجة.

القمر التردد معدل الترميز تصحيح الخطأ الإستقطاب Nile Sat 11938 11470 27500 5/6 عمودي

تردد قناة نجوم هوليود على النايل سات

هي قناة تقدم جميع أفلام الأكشن الأجنبية والأفلام الرومانسية وأفلام الرعب والكوميديا، وهي قناة مجانية على النايل سات.

القمر التردد معدل الترميز تصحيح الخطأ الإستقطاب Nile Sat 12562 27500 عمودي 3/4

تردد قناة بي فور يو على النايل سات

هي قناة متخصصة في عرض الأفلام الأجنبية بجميع فئاتها سواء الأكشن أو الرعب أو الرومانسي ويناسب محتواها كل الفئات العمرية.

القمر التردد معدل الترميز تصحيح الخطأ الإستقطاب Nile Sat 11938 27500 5/6 عمودي

تردد قناة Mbc Action 2020 على النايل سات

من مجموعة قنوات إم بي سي وهي قناة متخصصة في عرض الأفلام الأجنبية وبعض برامج الرياضة وأيضاً بعض برامج السيارات وسباقات الفورمولا 1.

القمر التردد معدل الترميز تصحيح الخطأ الإستقطاب Nile Sat 11470 27500 5/6 رأسى

تردد قناة Dubai One على النايل سات

من القنوات الهامة على النايل سات حيث تقدم مجموعة رائعة من الأفلام الأجنبية المتميزة والتي تناسب جميع أذواق الأسرة.

القمر التردد معدل الترميز تصحيح الخطأ الإستقطاب Nile Sat 12418 27500 3/4 أفقي

تردد قناة Mbc Bollywood 2020 على النايل سات

نقدم لكم تردد هذه القناة لعشاق الأفلام الهندية المترجمة والمدبلجة، حيث تقدم القناة مجموعة رائعم من الأفلام والمسلسلات الهندية والتى تناسب أذواق جميع أفراد الأسرة.

القمر التردد معدل الترميز تصحيح الخطأ الإستقطاب Nile Sat 11938 27500 3/4 عمودي

ترددات جميع قنوات الأفلام الأجنبي الجديدة 2020 على النايل سات

قناة Hollywood Horror تردد 12604 معدل الترميز 27500 الإستقطاب أفقي. قناة Hollywood Mix تردد 11488 معدل الترميز 27500 الاستقطاب افقي معامل التصحيح 3/4. قناة Box Movies تردد 12562 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي. قناة SCARE TV الرعب، تردد 10873 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي. قناة نجوم هوليود، تردد 12562، معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي. قناة هوليود رعب، تردد 12562، معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي. قناة C 1 ACTION، تردد 12562، معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي. قناة دبي وان، تردد 11418، معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي. قناة أوربت بلس موفيز، تردد 11411 معدل الترميز 2755 الاستقطاب أفقي. قناة إف إم، تردد 12601 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي. قناة MBC2، تردد 11471، معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي. قناة MBC ACTION، تردد 11471 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي. قناة Orbit Movies، تردد 11411 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي. قناة Darbaka Action، تردد 11411 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي. قناة Movies، تردد 10872 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي. قناة Scare، تردد 10872 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي. قناة Zee Aflam، تردد 11938 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي.

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