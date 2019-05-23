تردد جميع قنوات cbc الجديد على نايل سات 2019..الأكثر مشاهدة في مصر

تردد قناة سي بي سي cbc، هي شبكة قنوات أطلقت بأحدث معايير البث الدولية، متألقة في الوصول إلى المشاهدين في مختلف جوانب الحياة من خلال سلسلة من البرامج الجديدة التي تزوددهم بالمعرفة المتنوعة، وتسمح عبر باقاتها المختلفة في مشاهدة أفضل مسلسلات الدراما المصرية وتعلم فنون الطبخ لإعداد أشهى الأكلات ومتابعة جميع الأخبار سواء في الشأن المصري أو العربي والعالمي. وسنضيف تردد سي بي سي، اكسترا نيوز ،سي بي سي داما، وتردد cbc سفرة على النايل سات.

قناة سي بي سي

فهي تمارس دوراً كبيراً في النهوض بوعي هذا الجيل في مصر في إطار قناة عصرية تسعى لتحقيق تكامل حقيقي بمجموعة من القنوات. ويتزايد بشكل مطرد البحث عن تردد (شبكة دي ام سي) التي هي عبارة عن عدد من القنوات في مجالات متفرقة وهي: قناة cbc و”extra news ، cbc drama و “sofra”. والقناة متفاعلة مع الحياة الثقافية والإجتماعية لتشمل برامج الترفيه.

cbc

تقوم بإذاعة البرامج السياسية وبث برامج التوك شو إلى جانب برامج الفقه الديني. كما تطلق برامج المسابقات مثل “من سيربح المليون. علاوة عن مجموعة مناسبة من برامج الفن والترفيه مثل “الليلة دي” و”جراج” وبهذا المزيح من البرامج تكون قد نجحت القناة بالوصول للجمهور بمختلف مكوناته.

أكسترا نيوز

هذه القناة مكرسة في إذاعة نشرات الأخبار على مدار 24 ساعة، مع الوصول للمصادر من الجهات الفاعلة في الدولة، لإعداد تغطية موسعة تسمح بالحصول على معلومات كاملة لتنفيذ إستراتيجية القناة في الإنتشار حيث تقوم بتغطية أخبار الأحداث المحلية والدولية مع 5 نشرات رئيسية، إضافة لبث برامج إعلامية تستهدف الجمهور العام.

سي بي سي دراما

هذه الباقة من حزمة دي ام سي مخصصة في عرض المسلسلات المصرية الحديثة بالدرجة الأولى، بالإضافة لأهم المسلسلات العربية، إلى جانب عرض برامج إجتماعية وترفهية.

سي بي سي سفرة

تحضير أطعمة الطبخ الشهية من قبل الطباخين في cbc sofra يضمن الحصول على جرعة متكاملة للمرأة في مصر والوطن العربي. من خلال تعلم وصفات الطبخ التي تعكس الذوق الرفيع والخبرة لكل شيف من خلال الظهور في أكثر من 20 برنامجاً لإعداد ألذ الوجبات الغذائية والمعجنات والعصائر والحلويات والكعك.

جميع ترددات قنوات cbc سي بي سي على نايل سات 2019 لمشاهدة أفضل برامج التوك شو والمسلسلات المصرية