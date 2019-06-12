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تردد جميع قنوات mbc المتخصصة في عرض الأفلام الأجنبية المترجمة 2019

كتب زكريا منيرفي آخر تحديث
تردد جميع قنوات mbc المتخصصة في عرض الأفلام الأجنبية المترجمة 2019
تردد قناة mbc max،تردد mbc 2،تردد ام بي سي اكشن mbc ation

قنوات إم بي سي تعد من أقوى الباقات في عالمنا العربي. وهي تتبع مجموعة mbc لمالكها مركز تلفزيون الشرق الأوسط. وتتميز بإذاعة البرامج المتنوعة والمسلسلات الحصرية والأفلام الأجنبية المترجمة بالعربية. لذلك تتصدر ترددات تلك القنوات عمليات البحث في محرك جوجل. ونحن بدورنا نوفر تردد قنوات mbc وهي: mbc 2 ،mbc action ،mbc max في أحدث تعديل تجريه هذه الشبكة التلفزيونية العملاقة على الأقمار النايل سات وعربسات.

تردد قناة mbc 2 للأفلام الأجنبية المتنوعة على الساتل نايل سات

التردد معدل الترميز معامل تعديل الخطأ القمر
11938 27500 3/4 نايل سات

تردد قناة إم بي سي ماكس mbc max الجديد على نايل سات،عرب سات 2019

إسم القناة القمر التردد معدل الترميز معامل تعديل الخطأ
mbc max نايل سات 11938 27,500 3/4
mbc max عرب سات 11919 27,500 3/4
تردد جميع قنوات mbc المتخصصة في عرض الأفلام الأجنبية المترجمة 2019
ترددات بث قنوات mbc السعودية

تردد قناة mbc action على نايل سات

  • القناة: إم بي سي أكشن
  • معدل الترميز 27500
  • التردد: 11476 v عامودي
  • fec :5/6

وتتميز قنوات إم بي سي غير المشفرة mbc 2 ،mbc action ،mbc max في بث الأفلام الأجنبية التي تنتجها سينما هوليود والدراما الأمريكية، وذلك على مدار اليوم لمدة 24 ساعة بجودة بث hd و sd، وتعد من أشهر القنوات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتمتلك حقوق أكبر من الأفلام التي يمكنها إذاعتها للجمهور المتعطش لأفلام هوليود التي تعرضها قنوات mbc وتشمل الرومانسية والرعب والأكشن والكوميديا والخيال العلمي وغيرها من التصانيف التي تلبي رغبات المشاهدين.

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عن الكاتب

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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