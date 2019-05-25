تردد سكاي نيوز Sky News Arabia بجودة HD على نايل سات ،عرب سات”، هوت بيرد

تردد سكاي نيوز Sky News Arabia، هي قناة إخبارية ناطقة بالعربية وتعد سريعة الإنتشار في الوطن العربي مع فاعلية أكبر في إذاعة الأخبار العاجلة بلا توقف، وتقدم سكاي الخدمة الإذاعية الأخبارية على مدار 24 ساعة والتي أنشأت في 2012 وفق مشروع إستثماري مشترك بين شركة أبوظبي للاعلام وبين sky البريطانية.

Sky News Arabia

وتطلق سكاي نيوز نشرات أخبارية يومية لآخر الأحداث في الشرق الأوسط، مع كفاءة ومهنية عالية من مذيعيها فضلاً عن الإحترافية في قراءة أبعاد الأحداث الراهنة والسلاسة في إدارة برامج الحوارية السياسية، ويكون لنيوز السبق في صناعة الخبر بفضل المراسلين في مناطق عدة في العالم، وتغطي نيوز كافة المجالات في خدمة النشرات الإخبارية لتشمل السياسية والإقتصاد والرياضة والتكنولوجيا وإلى ما ذلك، إضافة الى نشرات توقعات الطقس الدولية. ومن بين برامجها الحوارية”غرفة الأخبار” فتقوم من خلاله بإستضافة محللين سياسيين لمناقشة القضايا الشائكة في منطقة الشرق الأوسط. وتبث أيضاً برنامج “المساء” الذي يتطرق المحللون إلى الأحداث المتسارعة بشكل يومي من أجل تقديم تحليل شامل للأحداث وأبعادها.

لديها Sky News شبكة من المكاتب في جميع أنحاء الشرق الأوسط مع مكتبين في لندن وواشنطن ويقع مقر القناة الرئيسي في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، وتصل خدمة البث الإخباري ألى أكثر من 50 مليون أسرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتوفر سكاي نيوز عربية خدمة بث المباشر عبر الموقع الألكتروني من خلال توفر الأنترنت، وللمشاهدة الحية ما عليك سوى النقر على هذا الرابط :مباشر سكاي نيوز sky news arabia frequency nilesat sky news arabia frequency arabsat sky news arabia frequency hotbird

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