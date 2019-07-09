تردد قناة آري ديجيتال.. Ary digital أكبر القنوات الباكستانية لمحتوى الترفيه

قناة آري ديجيتال Ary digital واحدة من أهم القنوات الخاصة الترفهية في باكستان والتي تبث على القمر نايل سات، وكقناة ترفيه فهي تقدم على شاشتها عدد وافر من المسلسلات الباكستانية والهندية عوضاً عن البرامج الخاصة بها، ما يجعلها من أوائل القنوات المرغوبة بقوة والأكثر مشاهدة في باكستان.

Ary digital middle east

وقد دفعت ary بشهرتها بشكل بارز ما يجعلها متصدرة القنوات بأفضلية تامة. حيث توفر مشاهدة ممتعة من خلال عرض الدراما والأفلام والبرامج المتنوعة الأخرى، إذ تبث أكثر المسلسلات الجذابة بتنصانيف مختلفة مثل الرومانسة والكوميديا وغيرها. وهي قناة مجانية غير مشفرة يتم إستقبال بث الفضائية على النايل سات. وتتبع شبكة ary digital الرقمية، أوسع الشبكات التلفزيونية في العالم مع 4 باقات من القنوات تغطي مناطق: آسيا، الشرق الأوسط، المملكة المتحدة- أوروبا، الولايات المتحدة الأمريكية.

تقدم آري ديجيتال الباكستانية، محتوى متميز للغاية ناهيك عن أخبار مشاهير بوليود، فهي تدمج محتوى الترفيه الهندي والباكستاني والموسيقى وأفلام بوليود. وعروض الألعاب العالمية مثل أرض الخوف في نسخته الهندية Fear Factor: Khatron Ke Khiladi كل هذا جعل تردد القناة في بحث مستمر على محرك البحث جوجل من كافة أنحاء العالم. لأنهم يريدون مشاهدة ما يلبي إحتياجاتهم البصرية وأذواقهم الخاصة.

ary digital frequency

تردد قناة آري ديجيتال ary digital على النايل سات

القمر التردد POL fec-sr جودة البث نايل سات nilesat 11804 H 30000 3/4 HD ary digital

وكما أشرنا في الأعلى، فإن قناة ary digital فضائية للترفيه العائلي تبث بشكل متواصل على مدار 24 ساعة، محتواها الترفيهي بوضوح عالي بإعتماد تقنية hd، ما يجعلها تجربة حقيقية للمتعة من خلال الإطلاع على الدراما الشعبية الرائجة بشكل متزايد.