تردد قناة آر تي rt arabic الروسية على الأقمار نايل سات و”عربسات، هوت بيرد 2019

تردد قناة آر تي rt، هي قناة إخبارية فضائية والتي تعرف بإسم روسيا اليوم، تعتمد على الدقة والمصداقية في بث الأخبار إلى عالمنا بشكل غير منحاز، والتي بدء أول بث في نستخها العربية في 2007 كإحدى قنوات شبكة آر تي العالمية.

“russia today”، قناة مستقلة على الساحة الإخبارية إذ تقوم بإذاعة نشرات الأخبار وإدارة البرامج الحوارية كما تتميز بإعداد الوثائقيات الدولية. حتى أصبحت ذات ثقل في العالم العربي بالنظر للتغطية غير المنحازة، ما جعلها تدخل بقوة في منافسة قنوات عالمية مثل هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، وإذ تتبنى شعار “إسأل أكثر” ما يمكن ربطه بسبب سر التميز إذا نظرنا لكثافة الطرح والمحتوى الحصري. وسنقوم بإضافة ترددات قناة rt الروسية على الأقمار الإصطناعية النايل سات وعربسات والهوت بيرد.

تردد قناة rt روسيا اليوم على الأقمار نايل سات و”عرب سات، هوت بيرد 2019

تردد arabic rt.

القمر التردد، القطبية معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ القناة نايل سات 10892 – (H) 27500 – 5/6 RT ARABIC عرب سات 11747 – (V) 27500- 3/4 RT ARABIC هوت بيرد 11317 (V) 27500 – 3/4 RT ARABIC

وتمتلك شبكة rt ثلاث قنوات تبث بعدة لغات وهي الإنجليزية “القناة الرئيسية” والعربية والإسبانية” مع وجود قناة آرتي أمريكا rt america الناطقة بالأنجلينزية أيضاً بالإضافة لقناة أخرى متخصصة في عرض الوثائقيات.

وكغيرها من القنوات الإخبارية فإن “آر تي” تقوم بإعداد نشرة أخبارية تشمل الرياضية والإقتصاد والتكنولجيا والصحة والثقافة. وتبث قناة rt من موسكو على مدار 24 ساعة حيث مقرها هناك. ويتصف مذيعي القناة الروسية بالمهنية، وتظهر rt إستقلالية في التحرير بيد أنها لا تبتعد عن سياسية الكرملين، وهي تابعة لوكالة أنباء نوفوستي حيث إنها ممولة من الحكومية الروسية.