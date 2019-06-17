تردد قناة آي فيلم 2019.. ifilm tv أشهر قناة إيرانية لعرض المسلسلات الإيرانية

قناة آي فيلم i film هي قناة تلفزيونية إيرانية ترتكز على بث الأفلام الإيرانية الى المشاهدين العرب، كما أنها تبث محتوى رئيسي المتعلق بالفن والسينما في إيران، نجحت القناة فعلاً منذ إطلاقها في 2010 في تكوين جمiور واسع من خلال إجتذابهم بالأفلام الإيرانية الشيقة باللغة الفارسية والتي يتم بثها مدبلجة للغة العربية.

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كما تمتلك i film مساحة عريضة لتقديم البرامج بكل ما يخص صناعة السينما واخبار الفن والممثلين. شعبية القناة لا غبار عليها فهي حققت أفضلية متقدمة مع أنتشار أكبر في مناطق من العالم، لما تعرضه من المسلسلات المهمة خصوصاً تلك التاريخية المتعلقة بحياة الأنبياء والأئئمة.

وتحرص فضائية آي فيلم العربية على إظهار ثفاقة شعب الإيراني وحضارة بلاد فارس من خلال تقارير وثائقيات للترويج لذلك. كما تعمد على تقديم معلومات وتقارير لأشهر الأماكن السياحية والتاريخية في البلاد التي تجتذب السياح من كافة أنحاء العالم.

وتبث القناة عبر الأقمار عرب سات والنايل سات و”يوتلسات، وتذيع “آي فيلم” المسلسلات الإيرانية بمختلف تصانيفها بما فيها الدراما العائلية الإجتماعية وبمثلها التي تأتي في إطار الحب، وأيضاً التراجيديا. وتتميز الدراما الإيرانية بأنها أقرب إلى الواقع وتتضمن الكثير من التشويق.

تردد قناة آي فيلم ifilm العربية على جميع الأقمار 2019 لمشاهدة الدراما الإيرانية الرائعة وبرامج السينما