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تردد قناة آي فيلم 2019.. ifilm tv أشهر قناة إيرانية لعرض المسلسلات الإيرانية

كتب زكريا منيرفي آخر تحديث
تردد قناة آي فيلم 2019.. ifilm tv أشهر قناة إيرانية لعرض المسلسلات الإيرانية
قناة ifilm tv

قناة آي فيلم i film هي قناة تلفزيونية إيرانية ترتكز على بث الأفلام الإيرانية الى المشاهدين العرب، كما أنها تبث محتوى رئيسي المتعلق بالفن والسينما في  إيران، نجحت القناة فعلاً منذ إطلاقها في 2010 في تكوين جمiور واسع من خلال إجتذابهم بالأفلام الإيرانية الشيقة باللغة الفارسية والتي يتم بثها مدبلجة للغة العربية.

ifilm arabic

كما تمتلك i film مساحة عريضة لتقديم البرامج بكل ما يخص صناعة السينما واخبار الفن والممثلين. شعبية القناة لا غبار عليها فهي حققت أفضلية متقدمة مع أنتشار أكبر في مناطق من العالم، لما تعرضه من المسلسلات المهمة خصوصاً تلك التاريخية المتعلقة بحياة الأنبياء والأئئمة.

تردد قناة آي فيلم 2019.. ifilm tv أشهر قناة إيرانية لعرض المسلسلات الإيرانية
قناة ifilm الإيرانية

وتحرص فضائية آي فيلم العربية على إظهار ثفاقة شعب الإيراني وحضارة بلاد فارس من خلال تقارير وثائقيات للترويج لذلك. كما تعمد على تقديم معلومات وتقارير لأشهر الأماكن السياحية والتاريخية في البلاد التي تجتذب السياح من كافة أنحاء العالم.

وتبث القناة عبر الأقمار عرب سات والنايل سات و”يوتلسات، وتذيع “آي فيلم” المسلسلات الإيرانية بمختلف تصانيفها بما فيها الدراما العائلية الإجتماعية وبمثلها التي تأتي في إطار الحب، وأيضاً التراجيديا. وتتميز الدراما الإيرانية بأنها أقرب إلى الواقع وتتضمن الكثير من التشويق.

تردد قناة آي فيلم ifilm العربية على جميع الأقمار 2019 لمشاهدة الدراما الإيرانية الرائعة وبرامج السينما

  • القمر : عرب سات، معدل الترميز 30000 التردد 12322 الإستقطاب vertical
  • القمر: النايل سات، معدل الترميز 27500 التردد 11641 الإستقطاب Horizontal
  • القمر الصناعي يوتلسات، معدل الترميز 9720 التردد 11603 الإستقطاب Horizontal

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عن الكاتب

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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