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تردد قناة أبوظبى الرياضية 3 الجديد 2021

بواسطة عزت محمد

تعتبر قناة أبو ظبى الرياضية 3 من القنوات الرياضية المشفرة، حيث تعد القناة الثالثة من سلسلة قنوات أبو ظبى الرياضية ، فهى قناة تعمل بتقنية حديثة من النوع  ال HD، تهتم هذه القناة ببث كل ما يتعلق بكرة القدم سواء الخليجية أو الإنجليزية أو الإيطالية على مدار ال24 ساعة بجودة عالية وحصرية، كما تعرض برامج الخاصة بتحليل المباريات، ويبحث العديد من عشاق كرة القدم عن تردد القناة، لذا خلال مقالنا سوف نتناول أحدث تردد لقناة أبو ظبى الرياضية 3 على النايل سات.

1 تردد قناة أبو ظبى الرياضية 3 الجديد على النايل سات
2 نبذة عن قناة أبو ظبى الرياضية 3

تردد قناة أبو ظبى الرياضية 3 الجديد على النايل سات

تم تغير تردد قناة أبو ظبى الرياضية 3 على النايل سات وذلك بسبب حرص إدارة القناة على البث بأحسن جودة والتردد الجديد كالآتى :

  • القمر الصناعى: نايل سات
  • التردد: 11373
  • الإستقطاب: أفقى
  • معامل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 2/3
  • الجودة: HD

نبذة عن قناة أبو ظبى الرياضية 3

تعتبر قناة أبو ظبى الرياضية 3 من القنوات الفضائية التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم إطلاق 6 قنوات رياضية من قبل شركة أبو ظبى للإعلام التى توجد فى الإمارات، 4 قنوات مشفرة وهم ( أبو ظبى الرياضية 3 ، أبو ظبى الرياضية 4 ، أبو ظبى الرياضية 5 ، أبو ظبى الرياضية 6 ) ، وقناتين تبث بشكل مجانى هم ( أبو ظبى الرياضية 1، وأبو ظبى الرياضية 2) ، كما تهتم قناة أبو ظبى الرياضية 3 بكل ما يخص الدوري الخليجى والبطولات المحلية والعالمية والدورى الإنجليزي والإيطالي كما لديها قناة صوتية تعمل باللغة العربية والإنجليزية.

وبذلك نكون قد وصلنا لختام مقالنا وقد تناولنا من خلاله أحدث تردد لقناة أبو ظبى الرياضية 3 على النايل سات ونبذة عن قناة أبو ظبى 3.

عزت محمد

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