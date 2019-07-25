تردد قناة أبوظبي الرياضية AD Sports 1 الجديد 2019 علي عرب سات

تعتبر القناة أبوظبي الرياضية AD Sports هي واحدة من افضل القنوات الرياضية، وتتبع قناة أبو ظبي الرياضية شركة أبو ظبي للإعلام، كما تعد قناة أبو ظبي الرياضية AD Sports من القنوات التي تقوم بالبث باللغتين العربية والإنجليزية، وتتواجد قناة أبو ظبي الرياضة ad sports علي القنوات الصوتية الخاصة بها وعلي الاقمار الصناعية عرب سات arabsat ونايل سات nilesat، بالإضافة الى ان قناة AD Sports أبو ظبي الرياضية تضم كوكبة من أفضل المعلقين الرياضيين.

برامج قناة أبو ظبي الرياضية AD SportsTV HD

كما تقوم قناة أبو ظبي الرياضية ad sports بعرض عدد من الرياضات المختلفة مثل رياضة، كرة القدم، وألعاب القوى، والمصارعة الحرة، وكرة السلة، بالإضافة الي رياضات أخري تقوم قناة أبو ظبي ad sports بعرضها علي عرب سات arabsat ونايل سات nilesat.

وتقوم قناة أبو ظبي الرياضية ببث عدد كبير من البطولات العربية والعالمية على الهواء مباشرة، وتتواجد قناة ad sports علي الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات وياه سات وهوت بيرد، حيث تقوم قناة أبو ظبي الرياضية ad sports بالبث المباشر بخاصية الـ إتش دي وإس دي HD، SD.

القمر الصناعي التردد معدل الترميز القطبية معامل تصحيح الخطأ نايل سات 12467 27500 عمودي H 2/3 نايل سات 12226 27500 عمودي H 3/4 عرب سات 11804 27500 عمودي H 3/4 هوت بيرد 11747 27500 عمودي H 3/4 ياه سات 11938 27500 عمودي H 5/6

وتتميز قناة أبو ظبي الرياضية عن غيرها من القنوات الرياضية الأخرى، بالجودة العالية التي تقوم القناة الرياضية ad sports ببثها على الهواء مباشرة، بالإضافة الي قائمة البرامج المنوعه والرياضيات المتنوعة التي تقوم قناة أبو ظبي الرياضية ad sports بعرضها.

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وتضم قناة أبو ظبي الرياضية مجموعة من أبرز المذيعين العرب علي الساحة الإعلامية، يأتى على رآسهم، علي سعيد الكعبي وخالد الحارثي، كما تضم قناة ad sports ايضآ كوكبة من أفضل المعلقين مثل علي سعيد الكعبي وعلي حميد وفارس عوض، بالإضافة الي امتلاك القناة ad sports عصام عبده وفهد عبد الرحمن، وجموعة أخري من أفضل المعلقين والمحللين.