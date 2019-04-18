تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2019 على القمر نايل سات  الناقلة لمباريات بطولة كأس زايد

يبحث الكثيرون عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2019 ، Abu Dhabi Sports ، باعتبارها الناقلة بشكل حصري لمباريات مسابقة كأس زايد ، التي يتنافس فيها أقوى الأندية العربية في قارتي آسيا وأفريقيا ، وتعتبر قناة أبو ظبي الرياضية من القنوات الرياضية الرائدة في هذا المجال وقد أثبتت وجودها وحازت على آلاف وملايين المتابعين على الصعيد الإقليمي والدولي، بما امتازت به من تقديم برامجها الرياضية ونقل البطولات والدوريات العربية والأجنبية بتقنية عالية الجودة، وتميزت أيضًا بتقديم خدماتها للمشاهد العربي والمتابعين مجّانًا بالكامل ودون تقاضي أي رسوم أو اشتراكات.

نبذة عن قناة أبو ظبي الرياضية 2019 على القمر نايل سات

تجري قناة أبو ظبي الرياضية بين الحين والآخر، تعديلات على تردداتها بما يوفر تحسين للخدمة، وحرصًا من القناة على توفير المتعة للمشاهدين في متابعة أهم وأبرز أخبار الرياضة والرياضيين في أنحلء العالم ، وتتميز قناة أبو ظبي الرياضية باستديوهاتها التحليلية التي تستضيف أشهر خبراء الرياضة ونقل للمباريات التي تمتلك الحق الحصري ببثها مباشرة مجانًا ، وكانت قد حصلت على حقوق النقل الحصري للعديد من المسابقات والدوريات ، وباتت القناة الأشهر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي إحدى قنوات شركة ابو ظبي للإعلام، وتبث برامجها من إمارة أبو ظبي بتقنية شاشة HD الفائقة الجودة، إضافة إلى تقنية الشاشة العادية SD ليتمكن المتابعين الذين لا يمتلكون جهاز استقبال يدعم الاتش دي من مشاهدة القناة.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2019 على القمر نايل سات

إلى متابعي مسابقة بطولة الأندية العربية ، “كأس زايد” ومختلف المسابقات الرياضية الأخرى في الوطن العربي والعالم ، نقدم تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2019 على القمر نايل سات وعرب سات وهو كما يلي في الجدول المرفق :

القناة التردد القمر ابو ظبي سبورت sd 12226 v 27500 نايل سات ابو ظبي سبورت sd2 12226 v 27500 نايل سات ابو ظبي سبورت hd 12467 h 27500 نايل سات ابو ظبي سبورت hd2 12467 h 27500 نايل سات

تردد جميع قنوات أبوظبي الرياضية المجانية والمشفرة على القمر نايل سات

القناة القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة nile sat 12226 27500 افقي 3/4 قنوات أبو ظبي الرياضية المشفرة nile sat 12467 27500 افقي 2/3 أبو ظبي الرياضية 1/2/3 nile sat 11804 27500 افقي 5/6 قناة أبو ظبي الرياضية 5 nile sat 12092 27500 رأسي 5/6 أبوظبي الرياضية HD 7 nile sat 12092 27500 رأسي 5/6 أبوظبي الرياضية HD 5 nile sat 12092 27500 رأسي 5/6

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