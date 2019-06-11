تردد قناة أبو ظبي الرياضية “الأولى والثانية” HD المفتوحة على نايل سات

قناة أبو ظبي الرياضية abu dhabi sport تعتبر من القنوات المهمة في العالم العربي في مجال الرياضة والتي تملكها شركة أبو ظبي للإعلام. ونحن نوفر تردد قناة أبو ظبي فقناة الرياضة لها تاريخ طويل في البث وتغطي معظم الدوريات والبطولات الإقليمية والدولية مثل كأس السوبر الإيطالي والإسباني وكأس البرازيل والبطولات الخليجية والعربية وبعض الدوريات في الخليج كالدوري البحريني والكويتي. وتتمتع أبوظبي الرياضية بشهرة رياضية على المستوى العربي والدولي إذ لها رقعة جماهيرية شاسعة من عشاق كرة القدم.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الأولى والثانية المفتوحة على نايل سات

القنوات: قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2

التردد: 12226.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الرمز: 27500.

FEC: 3/4

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 HD 2 ، HD على القمر النايل سات abu dhabi sport 2019

القنوات: قناة أبو ظبي الرياضية الأولى، 2 HD

التردد:12467.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الرمز: 27500.

FEC: 5/6

معلومات عن أبو ظبي الرياضية

تأسست أبوظبي الرياضية في 1969 وتمتلك في الوقت الحالي مجموعة من القنوات الرياضية تنقسم الى مفتوحة ومشفرة وعددها 4 فضائيات مجانية وقناتين معينة في التشفير وYAS Sports مفتوحة و EDGE SPORT HD مشفرة. ومناطق البث هي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أوروبا، الولايات المتحدة، كندا، وتتميز قناة ابو ظبي الرياضية الفضائية بتغطية كافة الأحداث الرياضية على مدار 24 ساعة ما يجعلها قناة بديلة عن BEIN SPORT القطرية بالنسبة للمنافسات الرياضية التي يشتركان في بثها.