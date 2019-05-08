تردد قناة أبو ظبي الرياضية تقنية “Abu Dhabi “HD ، SD “تحديث مايو 2019” المجانية الناقلة بثها مباشر على نايل سات .. عرب سات بدر ..TürkmenÄlem

تردد قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi القناة المفتوحة والمجانية الأولي رياضياً التي تنقل بث مباشر على مستوى العالم العربي، فهي ليست قناة واحدة بل هي باقة من الترددات التي نالت شهرة واسعة لما تقدمه من محتوى غاية في التميز، ومن أشهر قنوات الباقة هي القنوات المجانية والمفتوحة التي تنقل وتبث أهم المباريات والأحداث الرياضية، واستطاعت باقة قنوات أبو ظبي في فترة وجيزة أن تكون محل بحث متعاظم من عشاق الرياضة في شتى مجارتها، خاصة عشاق الساحرة المستديرة.

وتجدر الإشارة أن ترددات قنوات أبو ظبي حريصة دائما على الحصول على حقوق بث أهم الأحداث والمباريات محل اهتمام المشاهد العربي، فساعد ذلك على سرعة انتشارها في جميع أرجاء البلدان العربية، فما تبه باقة قنوات أبو ظبي الرياضية لا يقتصر فقط على المباريات والأحداث الرياضية المحلية والعربية، بل امتد نشاطها للعالمية، وأصبحت تهتم ببث كبرى البطولات والأحداث الرياضية العلمية.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن مجموعة قنوات أبو ظبي قد عملية واسعة من التطوير للحاق بالعالمية وذلك بتطوري المحتوى ليوكب كبرى القنوات الرياضية المتخصصة، وكذلك بالعمل دائما على إضافة الجديد والأحدث من التقنيات العالمية، واهتمت باقة قنوات أبو ظبي بالعنصر البشري التقني والفني، وكذلك العنصر البشري الذي يظهر على شاشتها من معلقين ومحللين ونجوم رياضيين، فما كان من القنوات إلا اجتذاب الكثير من نجوم الرياضية والإعلاميين والضيوف أصحاب الشعبية الطاغية.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

جميع قنوات باقة أبو ظبي الرياضية المفتوحة والمشفرة

القنوات المفتوحة هي القنوات المجانية التي لا يحتاج أمر مشاهدتها دفع أي اشتراكات شهرية، ومتاحة للجميع على قمر نايل وعرب سات، وتشمل قنوات:

قناة أبو ظبي الرياضية 1

قناة أبو ظبي الرياضية 2

قناة أبو ظبي الرياضية إكسترا

قناة أبو ظبي الرياضية HD 1

قناة أبو ظبي الرياضية HD 2

قناة أبو ظبي الرياضية HD 3

قناة أبو ظبي الرياضية HD 4

قناة أبو ظبي الرياضية HD 5

قناة أبو ظبي الرياضية HD 6

قناة أبو ظبي الرياضية HD 7

تردد قناة أبوطبي الرياضية

القناة القمر الصناعي تردد معامل الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ قناة أبو ظبي الرياضية النايل سات 12226 27500 أفقي 5/6

ترددات قنوات أبو ظبي الكامله على النايل سات

القناة القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة نايل سات 12226 27500 H 3/4 قنوات أبو ظبي الرياضية المشفرة نايل سات 12467 27500 H 2/3 أبو ظبي الرياضية 1و2و3 نايل سات 11804 27500 H 5/6 قناة أبو ظبي الرياضية 5 نايل سات 12092 27500 V 5/6 أبوظبي الرياضية HD 7 نايل سات 12092 27500 V 5/6 أبوظبي الرياضية HD 5 نايل سات 12092 27500 V 5/6

تردد قنوات أبو ظبي كامله على جميع الأقمار الصناعية

اسم القناة القمر التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح قناة أبوظبي الإمارات النايل سات 11938 27500 عمودي V 3/4 ترددات قنوات أبو ظبي النايل سات 12226 27500 أفقي H 3/4 ترددات قنوات آبو ظبي العرب سات 11804 27500 أفقي H 3/4 أبو ظبي الإمارات النايل سات 11823 27500 عمودي V 3/4 أبو ظبي الإمارات العرب سات 11804 27500 أفقي H 3/4 أبو ظبي الأولى +1 بدر (عربسات) 11804 27500 أفقي H 3/4 أبو ظبي الرياضية النايل سات 12226 27500 أفقي H 3/4 أبو ظبي الرياضية بدر (عربسات) 11804 27500 أفقي H 3/4 أبوظبي الرياضية 2 النايل سات 12226 27500 أفقي H 3/4 أبوظبي الرياضية 2 على بدر (عربسات) 11804 27500 أفقي H 3/4 أبو ظبي الرياضية 3 على بدر (عربسات) 11804 27500 أفقي H 3/4 ناشيونال جيوغرافيك بدر(عربسات) 11804 27500 أفقي H 3/4 ناشيونال جيوغرافيك النايل سات 12226 27500 أفقي H 3/4 قناة أبو ظبي الرياضية HD1 TürkmenÄlem 11804 27500 أفقي H 5/6 قناة أبو ظبي الرياضية HD 2 TürkmenÄlem 12456 27500 عمودي V 5/6 قناة أبوظبي الرياضية 3 HD Nilesat 201 12092 27500 عمودي V 5/6

وتجدر الإشارة أيضا أن باقة ترددات أبو ظبي على اختلاف أنشطتها تتبع مؤسسة دبي للأعلام، والمسسة تمتلك أيضا العديد من المنصات الإعلامية المختلفة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

باقة قنوات أبوظبي الرياضية

قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي الوثائقية

باقة من قنوات أبوظبي دراما

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أما عن المؤسسة الإعلامية الأضخم بالعالم العربي “مؤسسة دبي للأعلام” تمتلك أيضا منصات إعلامية إلكترونية ومقروءة من دور نشر متعددة، فمؤسسة دبي للأعلام نعتبر حالياً لأضخم الصروح الإعلامية العربية.