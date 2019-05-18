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تردد قناة أبو ظبي الرياضية تقنية “Abu Dhabi “HD ، SD “تحديث مايو 2019” المجانية الناقلة بثها مباشر على نايل سات .. عرب سات بدر ..TürkmenÄlem

كتب تامر أمين آخر تحديث

تردد قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi القناة المفتوحة والمجانية الأولي رياضياً التي تنقل بث مباشر على مستوى العالم العربي، فهي ليست قناة واحدة بل هي باقة من الترددات التي نالت شهرة واسعة لما تقدمه من محتوى غاية في التميز، ومن أشهر قنوات الباقة هي القنوات المجانية والمفتوحة التي تنقل وتبث أهم المباريات والأحداث الرياضية، واستطاعت باقة قنوات أبو ظبي في فترة وجيزة أن  تكون محل بحث متعاظم من عشاق الرياضة في شتى مجارتها، خاصة عشاق الساحرة المستديرة.

وتجدر الإشارة أن ترددات قنوات أبو ظبي حريصة دائما على الحصول على حقوق بث أهم الأحداث والمباريات محل اهتمام المشاهد العربي، فساعد ذلك على سرعة انتشارها في جميع أرجاء البلدان العربية، فما تبه باقة قنوات أبو ظبي الرياضية لا يقتصر فقط على المباريات والأحداث الرياضية المحلية والعربية، بل امتد نشاطها للعالمية، وأصبحت تهتم ببث كبرى البطولات والأحداث الرياضية العلمية.

تردد قناة أبو زبي الرياضية 3
تردد قناة أبو زبي الرياضية 3

وتجدر الإشارة هنا إلى أن مجموعة قنوات أبو ظبي قد عملية واسعة من التطوير للحاق بالعالمية وذلك بتطوري المحتوى ليوكب كبرى القنوات الرياضية المتخصصة، وكذلك بالعمل دائما على إضافة الجديد والأحدث من التقنيات العالمية، واهتمت باقة قنوات أبو ظبي بالعنصر البشري التقني والفني، وكذلك العنصر البشري الذي يظهر على شاشتها من معلقين ومحللين ونجوم رياضيين، فما كان من القنوات إلا اجتذاب الكثير من نجوم الرياضية والإعلاميين والضيوف أصحاب الشعبية الطاغية.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية hd sd
تردد قناة أبو ظبي الرياضية hd sd

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

جميع قنوات باقة أبو ظبي الرياضية المفتوحة والمشفرة

القنوات المفتوحة هي القنوات المجانية التي  لا يحتاج أمر مشاهدتها دفع أي اشتراكات شهرية، ومتاحة للجميع على قمر نايل وعرب سات، وتشمل قنوات:

  • قناة أبو ظبي الرياضية 1
  • قناة أبو ظبي الرياضية 2
  • قناة أبو ظبي الرياضية إكسترا
  • قناة أبو ظبي الرياضية HD 1
  • قناة أبو ظبي الرياضية HD 2
  • قناة أبو ظبي الرياضية HD 3
  • قناة أبو ظبي الرياضية  HD 4
  • قناة أبو ظبي الرياضية  HD 5
  • قناة أبو ظبي الرياضية  HD 6
  • قناة أبو ظبي الرياضية HD 7

تردد قناة أبوطبي الرياضية

القناةالقمر الصناعيترددمعامل الترميزالاستقطابتصحيح الخطأ
قناة أبو ظبي الرياضيةالنايل سات1222627500أفقي5/6

ترددات قنوات أبو ظبي الكامله على النايل سات

القناةالقمرالترددمعدل الترميزالاستقطابمعامل التصحيح
قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحةنايل سات1222627500H3/4
قنوات أبو ظبي الرياضية المشفرةنايل سات1246727500H2/3
أبو ظبي الرياضية 1و2و3نايل سات1180427500H5/6
قناة أبو ظبي الرياضية 5نايل سات1209227500V5/6
أبوظبي الرياضية HD 7نايل سات1209227500V5/6
أبوظبي الرياضية HD 5نايل سات1209227500V5/6

تردد قنوات أبو ظبي كامله على جميع الأقمار الصناعية

تردد قناة أبو ظبي الرياضية تقنية "Abu Dhabi "HD ، SD "تحديث مايو 2019" المجانية الناقلة بثها مباشر على نايل سات .. عرب سات بدر ..TürkmenÄlem

اسم القناةالقمرالترددمعامل الترميزالاستقطابمعامل التصحيح
قناة أبوظبي الإماراتالنايل سات1193827500عمودي V3/4
 ترددات قنوات أبو ظبيالنايل سات1222627500أفقي H3/4
 ترددات قنوات آبو ظبيالعرب سات1180427500أفقي H3/4
أبو ظبي الإماراتالنايل سات1182327500عمودي V3/4
أبو ظبي الإماراتالعرب سات1180427500أفقي H3/4
أبو ظبي الأولى +1بدر (عربسات)1180427500أفقي H3/4
أبو ظبي الرياضيةالنايل سات1222627500أفقي H3/4
أبو ظبي الرياضيةبدر (عربسات)1180427500أفقي H3/4
أبوظبي الرياضية 2النايل سات1222627500أفقي H3/4
أبوظبي الرياضية 2على بدر (عربسات)1180427500أفقي H3/4
 أبو ظبي الرياضية 3على بدر (عربسات)1180427500أفقي H3/4
ناشيونال جيوغرافيكبدر(عربسات)1180427500أفقي H3/4
ناشيونال جيوغرافيكالنايل سات1222627500أفقي H3/4
قناة أبو ظبي الرياضية HD1TürkmenÄlem1180427500أفقي H5/6
قناة أبو ظبي الرياضية HD 2TürkmenÄlem1245627500عمودي  V5/6
 قناة أبوظبي الرياضية 3 HDNilesat 2011209227500عمودي  V5/6

وتجدر الإشارة أيضا أن باقة ترددات أبو ظبي على اختلاف أنشطتها تتبع مؤسسة دبي للأعلام، والمسسة تمتلك أيضا العديد من المنصات الإعلامية المختلفة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

  • باقة قنوات أبوظبي الرياضية
  • قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي الوثائقية
  • باقة من قنوات أبوظبي دراما

أما عن المؤسسة الإعلامية الأضخم بالعالم العربي “مؤسسة دبي للأعلام” تمتلك أيضا منصات إعلامية إلكترونية ومقروءة من دور نشر متعددة، فمؤسسة دبي للأعلام نعتبر حالياً لأضخم الصروح الإعلامية العربية.

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عن الكاتب

تامر أمين

كاتب ومدون إلكتروني حاصل على ليسانس أداب قسم إعلام اهوي السياحة والتجوال

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