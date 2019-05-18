تردد قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi مايو 2019 الترددات الجديدة والصحيحة لباقة قنوات أبو ظبي على عرب سات .. نايل سات .. TürkmenÄlem ..بدر

تردد قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi الأشهر والأكثر مشاهدة عربيا لعشاق الساحرة المستديرة على امتداد أرجاء البلدان العربية، فقناة ابو ظبي الرياضية ليست قناة عادية، بل هي باقة من القنوات الرياضية المتخصصة، فتتنوع ترددات قنوات أبو ظبي الرياضية لتقدم على مدار الساعة أهم الأحداث والمباريات الرياضية المحلية والعربية والعالمية، لذلك استطاعت القناة في فترة وجيزة أن تنال ثقة المشاهد العربية بكافة البلدان العربية، ويتزايد مشاهدة القناة يوما بعد يوم، حتى أصبحت باقة قنوات أبو ظبي الرياضية تعتلي عرش القنوات الرياضية العربية.

وتسعى باقة قنوات أبو ظبي الرياضية للتطوير الدائم، وذلك لمزيد من المتعة للمشاهد العربي، وتعمل الباقة دائما على بث كبرى البطولات العربية والقارية والعالمية، هذا بالإضافة للنقل الحصري للبطولات الإماراتية المحلية، هذا بالإضافة لبث مباريات الدوريات الخليجية الهامة عبر تردد قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi، كما تقوم باقة قنوات أبو ظبي ببث العديد من بطولات الدوي بالقارة الأوروبية، وكذلك بطولات أمريكا الجنوبية،لذلك استطاعت باقة قنوات أبو طبي الرياضية الاستحواذ على عقول وقلوب عشاق الساحرة المستديرة.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi

عادل درويش – لجنة المنتخبات "من السهل وضع الخطط والنظريات ولكن كيف يكون التطبيق؟"عادل درويش: الفترة المتبيقة للاتحاد هي سنة واحدة والوعود والبرامج لا تطلق مع اقتراب نهاية الفترة#أبوظبي_اليوم#أبوظبي_الرياضية 1 Gepostet von Abu Dhabi Sports Channels am Dienstag, 9. April 2019

وتجدر الإشارة إلى أن قنوات أبو ظبي الرياضية تبث محتواها الرائع بالتقنية عالية الجودة HD، كما تبث العديد من المحتوى المتميز بالتقنية العادية SD، لذلك تتربع القنوات على قمة نسب المشاهدة عربيا، وذلك بسب الشعي الدؤب للقائمين على أمر قنوات أبو ظبي الرياضية في عمليات التطوير المتلاحقة، وامتلاك الجديد والأحدث من التقنيات العالمية.

وبالإضافة إلى ما سبق فقد استطاعت قنوات أبو ظبي الرياضية في اجتذاب أشهر النجوم وأكثرهم شعبية، وكذلك عملت قنوات أبو ظبي على التعاقد مع أشهر مقدمي البرامج الرياضية والمذيعين والمعلقين أصحاب الشهرة الواسعة، لذلك ملكت باقة أبو ظبي أفئدة وعقول عشاق الرياضة بوجه عام والساحرة المستديرة بوجه خاص.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

ولكل ما سبق فكان لِزاما علينا إعداد هذا التقرير الشامل والوافي عن جميع ترددات قنوات أبو ظبي الرياضية، فمن خلال هذا التقرير نعرض عليكم الترددات الجديدة والصحيحة لترددات باقة قنوات أبو ظبي، وذلك حتى نسهل ونيسر عليكم عناء البحث عن ترددات باقة القنوات، فقد لاحظنا أن الكثير من المواقع تنشر ترددات غير صحيحة أو قديمة تم تغيرها منذ فترة، ووجدنا أن هذه المواقع تكبدكم العناء والمشقة بسبب عدم تحريها الدقة الواجبة.

ترددات قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة والمشفرة

القنوات المفتوحة هي القنوات المجانية التي لا يحتاج أمر مشاهدتها دفع أي اشتراكات شهرية، ومتاحة للجميع على قمر نايل وعرب سات، وتشمل قنوات:

قناة أبو ظبي الرياضية 1

قناة أبو ظبي الرياضية 2

قناة أبو ظبي الرياضية إكسترا

قناة أبو ظبي الرياضية HD 1

قناة أبو ظبي الرياضية HD 2

قناة أبو ظبي الرياضية HD 3

قناة أبو ظبي الرياضية HD 4

قناة أبو ظبي الرياضية HD 5

قناة أبو ظبي الرياضية HD 6

قناة أبو ظبي الرياضية HD 7

تردد قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi على نايل سات .. عربسات .. بدر

القناة القمر الصناعي تردد معامل الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ قناة أبو ظبي الرياضية النايل سات 12226 27500 أفقي 5/6

ترددات قنوات أبو ظبي الكاملة على النايل سات

القناة القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة نايل سات 12226 27500 H 3/4 قنوات أبو ظبي الرياضية المشفرة نايل سات 12467 27500 H 2/3 أبو ظبي الرياضية 1و2و3 نايل سات 11804 27500 H 5/6 قناة أبو ظبي الرياضية 5 نايل سات 12092 27500 V 5/6 أبوظبي الرياضية HD 7 نايل سات 12092 27500 V 5/6 أبوظبي الرياضية HD 5 نايل سات 12092 27500 V 5/6

تردد قنوات أبو ظبي كامله على جميع الأقمار الصناعية

اسم القناة القمر التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح قناة أبوظبي الإمارات النايل سات 11938 27500 عمودي V 3/4 ترددات قنوات أبو ظبي النايل سات 12226 27500 أفقي H 3/4 ترددات قنوات آبو ظبي العرب سات 11804 27500 أفقي H 3/4 أبو ظبي الإمارات النايل سات 11823 27500 عمودي V 3/4 أبو ظبي الإمارات العرب سات 11804 27500 أفقي H 3/4 أبو ظبي الأولى +1 بدر (عربسات) 11804 27500 أفقي H 3/4 أبو ظبي الرياضية النايل سات 12226 27500 أفقي H 3/4 أبو ظبي الرياضية بدر (عربسات) 11804 27500 أفقي H 3/4 أبوظبي الرياضية 2 النايل سات 12226 27500 أفقي H 3/4 أبوظبي الرياضية 2 على بدر (عربسات) 11804 27500 أفقي H 3/4 أبو ظبي الرياضية 3 على بدر (عربسات) 11804 27500 أفقي H 3/4 ناشيونال جيوغرافيك بدر(عربسات) 11804 27500 أفقي H 3/4 ناشيونال جيوغرافيك النايل سات 12226 27500 أفقي H 3/4 قناة أبو ظبي الرياضية HD1 TürkmenÄlem 11804 27500 أفقي H 5/6 قناة أبو ظبي الرياضية HD 2 TürkmenÄlem 12456 27500 عمودي V 5/6 قناة أبوظبي الرياضية 3 HD Nilesat 201 12092 27500 عمودي V 5/6

ويجب أن نعلم أن مؤسسة دبي للأعلام تمتلك العديد من القنوات الفضائية ومنها على سبيل المثال:

قناة أبوظبي الرياضية

قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي الوثائقية

قناة أبوظبي دراما

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة دبي للأعلام صاحبة باقة قنوات أبو ظبي العديدة، تمتلك أيضا الكثير من المواقع الإلكترونية الإخبارية المتنوعة، كما تمتلك المؤسسة أيضا العديد من دُور النشر، لذلك أصبحت مؤسسة دبي للإعلام صرح من أهم صروح الإعلام بالمنطقة العربية، تضاهي كبريات الصروح الإعلامية العالمية.