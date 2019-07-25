تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2 Ad Sports SD الجديد 2019 علي نايل سات وعرب سات

قناة أبو ظبي الرياضية الفضائية 2 Ad Sports، واحدة من أفضل قنوات الرياضة في الشرق الأوسط قناة أبو ظبي الرياضية 2 Ad Sports HD،SD،حيث بحث عنها عدد كبير من عشاق الساحرة المستديرة العربية والعالمية، وتقوم قناة أبو ظبي الرياضية ad sports 2، بنقل أحدث المباريات واللقاءات الرياضية علي الهواء مباشرة في الشرق الأوسط.

وأهم ما يميز قناة أبو ظبي الرياضية 2، عن غيرها من القنوات الرياضة الأخري، هو البث المباشر للمباريات والبطولات بشكل مجاني، ودون أي رسوم، علي عكس القنوات الفضائية الأخري التي تقوم ببث البطولات العربية والعالمية برسوم او إشتراكات.

برامج قناة أبو ظبي الرياضة 2 ad sports

وعن أهم البطولات التي تقوم ببثها قناة أبو ظبي الرياضية 2، بطولة الدوري الإماراتي للمحترفين لكرة القدم، وأيضآ بطولة كأس الإمارات، وكأس الخليج 23، كما تقوم ايضآ أبو ظبي الرياضية 2 Ad Sports ببث البطولة العربية للأندية.

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تردد قناة أبوظبي الرياضية AD Sports 2019 علي عرب سات arabsat

تردد قناة إم بي سي ماكس MBC MAX الجديد 2019 على نايل سات وعرب سات

تردد قناة دي إم سي dmc الجديد علي القمر نايل سات 2019

ومن أهم البطولات التي نجحت قناة أبو ظبي الرياضية 2 Ad Sports في بثها علي الفترة الماضية، تصفيات كأس الأمم الأوروبية الماضية، المؤهلة الي كأس العالم الذي اقيم في روسيا العام الماضي.

القمر الصناعي التردد FEC/SR الجود نايل سات 12226 H 27500 – 5/6 SD نايل سات 12467 H 27500 – 2/3 HD عرب سات 11804 H 27500 – 3/4 HD هوت بيرد 11747 H 27500 – 3/4 SD

وقد قامت قناة أبو ظبي الرياضية 2 بعمل تطبيق علي أجهزة الجوال خاص بها، للتسهيل علي المشاهد العربي، حتى يتمكن من متابعة جميع أخبار الرياضة العربية والعالمية وايضآ البرامج والتقارير الرياضية الخاصة بالقناة.

كما تتميز ايضآ قناة أبو ظبي الرياضية 2 عن أمتلاكها لأحدث أجهزة البث المباشر، وإستخدام افضل التقنيات لنقل الصورة للمشاهد العربي بأفضل جودة ممكنة، كما تتميز ايضآ أجهزة البث المباشر الخاصة بها بدقة الإرسال للإشارة دون وجود تشويش أو توقف للبث التلفزيوني الخاص بقناة أبو ظبي الرياضية 2 Ad Sports HD،SD.