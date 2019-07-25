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تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2 Ad Sports SD الجديد 2019 علي نايل سات وعرب سات

كتب أحمد المهديفي آخر تحديث
تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2 Ad Sports SD الجديد 2019 علي نايل سات وعرب سات
تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2 ad sports

قناة أبو ظبي الرياضية الفضائية 2 Ad Sports، واحدة من أفضل قنوات الرياضة في الشرق الأوسط قناة أبو ظبي الرياضية 2 Ad Sports HD،SD،حيث بحث عنها عدد كبير من عشاق الساحرة المستديرة العربية والعالمية، وتقوم قناة أبو ظبي الرياضية  ad sports 2، بنقل أحدث المباريات واللقاءات الرياضية علي الهواء مباشرة في الشرق الأوسط.

وأهم ما يميز قناة أبو ظبي الرياضية 2، عن غيرها من القنوات الرياضة الأخري، هو البث المباشر للمباريات والبطولات بشكل مجاني، ودون أي رسوم، علي عكس القنوات الفضائية الأخري التي تقوم ببث البطولات العربية والعالمية برسوم او إشتراكات.

برامج قناة أبو ظبي الرياضة 2 ad sports

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2
تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2

وعن أهم البطولات التي تقوم ببثها قناة أبو ظبي الرياضية 2، بطولة الدوري الإماراتي للمحترفين لكرة القدم، وأيضآ بطولة كأس الإمارات، وكأس الخليج 23، كما تقوم ايضآ أبو ظبي الرياضية 2 Ad Sports ببث البطولة العربية للأندية.

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ومن أهم البطولات التي نجحت قناة أبو ظبي الرياضية 2 Ad Sports في بثها علي الفترة الماضية، تصفيات كأس الأمم الأوروبية الماضية، المؤهلة الي كأس العالم الذي اقيم في روسيا العام الماضي.

تردد قناة أبو ظبي الرياضة 2 ad sports الجديد 2019

القمر الصناعيالترددFEC/SRالجود
نايل سات12226H 27500 – 5/6SD
نايل سات12467H 27500 – 2/3HD
عرب سات11804H 27500 – 3/4HD
هوت بيرد11747H 27500 – 3/4SD

وقد قامت قناة أبو ظبي الرياضية 2 بعمل تطبيق علي أجهزة الجوال خاص بها، للتسهيل علي المشاهد العربي، حتى يتمكن من متابعة جميع أخبار الرياضة العربية والعالمية وايضآ البرامج والتقارير الرياضية الخاصة بالقناة.

كما تتميز ايضآ قناة أبو ظبي الرياضية 2 عن أمتلاكها لأحدث أجهزة البث المباشر، وإستخدام افضل التقنيات لنقل الصورة للمشاهد العربي بأفضل جودة ممكنة، كما تتميز ايضآ أجهزة البث المباشر الخاصة بها بدقة الإرسال للإشارة دون وجود تشويش أو توقف للبث التلفزيوني الخاص بقناة أبو ظبي الرياضية 2 Ad Sports HD،SD.

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عن الكاتب

أحمد المهدي

كاتب ومحرر أخبار ومصمم جرافيك، مهتم بالقراءة والكتابة، وأعشق كرة القدم وخاصة كرة القدم العالمية، كما أحب الاطلاع على كل الجديد واساهم في تقديم محتوى عربي هادف.

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