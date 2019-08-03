تردد قناة أبو ظبي الرياضية 3 على القمر الصناعي نايل سات

تعتبر قناة أبو ظبي الرياضية 3 واحدة من قنوات مجموعة أبو ظبي الرياضية الإماراتية ، حيث تحتوي مجموعة أبو ظبي الرياضية على عدد 6 قنوات رياضية يتم بثهم على الأقمار الصناعية وهم قناة أبوظبي الرياضية 1 ، وقناة أبوظبي الرياضية 2 ن وكذلك قناة أبو ظبي الرياضية 3 ، وقناة أبوظبي الرياضية 4 ، وقناة أبوظبي الرياضية 5 ‘ هذا بالإضافة إلى قناة أبوظبي الرياضية 6 .

قناة أبو ظبي الرياضية 3

ومن الجدير بالذكر أن قناة أبو ظبي الرياضية 3 هي قناة مشفرة تهتم بالقيام بعرض مختلف المباريات الخاصة بكل من الدوري الخليج العربي ، وكذلك مباريات كأس إيطاليا ، وترجع ملكية قناة أبو ظبي الرياضية 3 إلى شركة أبو ظبي للإعلام ، والتي يتواجد مقرها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما تجدر الإشارة إلى كون قناة أبو ظبي الرياضية 3 تقوم ببث مختلف محتوياتها البرامجية المختلفة من خلال دول الشرق الأوسط ، وكذلك دول شمال إفريقيا ، وفي كل من أوروبا ، وأستراليا بالإضافة إلى أمريكا الشمالية ، ومن أهم العناصر التي قد ساعدت على نجاح القناة وتميزها عن مختلف القنوات الرياضية المعروفة أن القناة تحتوى على قناة صوتية تقوم بالبث باللغة العربية ، وكذلك وجود معلقين عرب ، هذا بالإضافة إلى وجود قناة صوتية تقوم بالبث باللغة الإنجليزية.

ويذكر أن شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية قد قامت بإحداث ثورة ونقلة نوعية في عالم الرياضة ، ونالت استحسان وإعجاب الملايين من المشاهدين من مختلف أنحاء الوطن العربي ، ومن مهتمي ومتابعي المباريات الأوروبية ، عندما قامت خلال عام 2008 بإحداث نقلة رياضية عن طريق قيامها بعرض الدوري الإماراتي ، وعملت القناة على وجود شبكة كبيرة من المراسلين الذين قاموا بتغطية الأحداث الكروية ومتابعة آخر أخبار الدوري والمشجعين من كل أنحاء الوطن العربي ، وقد تم ذلك عن طريق استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة التي ساهمت في نقل الصورة بجودة عالية للغاية.

تردد قناة أبو ظبي 3 على القمر الصناعي