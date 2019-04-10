 التخطي إلى المحتوى

تردد قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi قلب دبي أبريل 2019 الترددات الجديدة والصحيحة لباقة قنوات أبو ظبي على عرب سات .. نايل سات .. TürkmenÄlem ..بدر

كتب تامر أمين آخر تحديث

تردد قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi الأشهر والأكثر مشاهدة عربيا لعشاق الساحرة المستديرة على امتداد أرجاء البلدان العربية، فقناة ابو ظبي الرياضية ليست قناة عادية، بل هي باقة من القنوات الرياضية المتخصصة، فتتنوع ترددات قنوات أبو ظبي الرياضية لتقدم على مدار الساعة أهم الأحداث والمباريات الرياضية المحلية والعربية والعالمية، لذلك استطاعت القناة في فترة وجيزة أن تنال ثقة المشاهد العربية بكافة البلدان العربية، ويتزايد مشاهدة القناة يوما بعد يوم، حتى أصبحت باقة قنوات أبو ظبي الرياضية تعتلي عرش القنوات الرياضية العربية.

وتسعى باقة قنوات أبو ظبي الرياضية للتطوير الدائم، وذلك لمزيد من المتعة للمشاهد العربي، وتعمل الباقة دائما على بث كبرى البطولات العربية والقارية والعالمية، هذا بالإضافة للنقل الحصري للبطولات الإماراتية المحلية، هذا بالإضافة لبث مباريات الدوريات الخليجية الهامة عبر تردد قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi، كما تقوم باقة قنوات أبو ظبي ببث العديد من بطولات الدوي بالقارة الأوروبية، وكذلك بطولات أمريكا الجنوبية،لذلك استطاعت باقة قنوات أبو طبي الرياضية الاستحواذ على عقول وقلوب عشاق الساحرة المستديرة.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi

عادل درويش – لجنة المنتخبات

"من السهل وضع الخطط والنظريات ولكن كيف يكون التطبيق؟"عادل درويش: الفترة المتبيقة للاتحاد هي سنة واحدة والوعود والبرامج لا تطلق مع اقتراب نهاية الفترة#أبوظبي_اليوم#أبوظبي_الرياضية 1

Gepostet von Abu Dhabi Sports Channels am Dienstag, 9. April 2019

وتجدر الإشارة إلى أن قنوات أبو ظبي الرياضية تبث محتواها الرائع بالتقنية عالية الجودة HD، كما تبث العديد من المحتوى المتميز بالتقنية العادية SD، لذلك تتربع القنوات على قمة نسب المشاهدة عربيا، وذلك بسب الشعي الدؤب للقائمين على أمر قنوات أبو ظبي الرياضية في عمليات التطوير المتلاحقة، وامتلاك الجديد والأحدث من التقنيات العالمية.

وبالإضافة إلى ما سبق فقد استطاعت قنوات أبو ظبي الرياضية في اجتذاب أشهر النجوم وأكثرهم شعبية، وكذلك عملت قنوات أبو ظبي على التعاقد مع أشهر مقدمي البرامج الرياضية والمذيعين والمعلقين أصحاب الشهرة الواسعة، لذلك ملكت باقة أبو ظبي أفئدة وعقول عشاق الرياضة بوجه عام والساحرة المستديرة بوجه خاص.

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية HD 1 2 3
تردد قنوات أبو ظبي الرياضية HD 1 2 3

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

ولكل ما سبق فكان لِزاما علينا إعداد هذا التقرير الشامل والوافي عن جميع ترددات قنوات أبو ظبي الرياضية، فمن خلال هذا التقرير نعرض عليكم الترددات الجديدة والصحيحة لترددات باقة قنوات أبو ظبي، وذلك حتى نسهل ونيسر عليكم عناء البحث عن ترددات باقة القنوات، فقد لاحظنا أن الكثير من المواقع تنشر ترددات غير صحيحة أو قديمة تم تغيرها منذ فترة، ووجدنا أن هذه المواقع تكبدكم العناء والمشقة بسبب عدم تحريها الدقة الواجبة.

ترددات قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة والمشفرة

تردد قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi
تردد قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi HD 1 2 3

القنوات المفتوحة هي القنوات المجانية التي  لا يحتاج أمر مشاهدتها دفع أي اشتراكات شهرية، ومتاحة للجميع على قمر نايل وعرب سات، وتشمل قنوات:

  • قناة أبو ظبي الرياضية 1
  • قناة أبو ظبي الرياضية 2
  • قناة أبو ظبي الرياضية إكسترا
  • قناة أبو ظبي الرياضية HD 1
  • قناة أبو ظبي الرياضية HD 2
  • قناة أبو ظبي الرياضية HD 3
  • قناة أبو ظبي الرياضية  HD 4
  • قناة أبو ظبي الرياضية  HD 5
  • قناة أبو ظبي الرياضية  HD 6
  • قناة أبو ظبي الرياضية HD 7

تردد قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi على نايل سات .. عربسات .. بدر

تردد قناة أبو ظبي الرياضي HD3
تردد قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi
القناةالقمر الصناعيترددمعامل الترميزالاستقطابتصحيح الخطأ
قناة أبو ظبي الرياضيةالنايل سات1222627500أفقي5/6

ترددات قنوات أبو ظبي الكاملة على النايل سات

القناةالقمرالترددمعدل الترميزالاستقطابمعامل التصحيح
قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحةنايل سات1222627500H3/4
قنوات أبو ظبي الرياضية المشفرةنايل سات1246727500H2/3
أبو ظبي الرياضية 1و2و3نايل سات1180427500H5/6
قناة أبو ظبي الرياضية 5نايل سات1209227500V5/6
أبوظبي الرياضية HD 7نايل سات1209227500V5/6
أبوظبي الرياضية HD 5نايل سات1209227500V5/6

تردد قنوات أبو ظبي كامله على جميع الأقمار الصناعية

اسم القناةالقمرالترددمعامل الترميزالاستقطابمعامل التصحيح
قناة أبوظبي الإماراتالنايل سات1193827500عمودي V3/4
 ترددات قنوات أبو ظبيالنايل سات1222627500أفقي H3/4
 ترددات قنوات آبو ظبيالعرب سات1180427500أفقي H3/4
أبو ظبي الإماراتالنايل سات1182327500عمودي V3/4
أبو ظبي الإماراتالعرب سات1180427500أفقي H3/4
أبو ظبي الأولى +1بدر (عربسات)1180427500أفقي H3/4
أبو ظبي الرياضيةالنايل سات1222627500أفقي H3/4
أبو ظبي الرياضيةبدر (عربسات)1180427500أفقي H3/4
أبوظبي الرياضية 2النايل سات1222627500أفقي H3/4
أبوظبي الرياضية 2على بدر (عربسات)1180427500أفقي H3/4
 أبو ظبي الرياضية 3على بدر (عربسات)1180427500أفقي H3/4
ناشيونال جيوغرافيكبدر(عربسات)1180427500أفقي H3/4
ناشيونال جيوغرافيكالنايل سات1222627500أفقي H3/4
قناة أبو ظبي الرياضية HD1TürkmenÄlem1180427500أفقي H5/6
قناة أبو ظبي الرياضية HD 2TürkmenÄlem1245627500عمودي  V5/6
 قناة أبوظبي الرياضية 3 HDNilesat 2011209227500عمودي  V5/6

ويجب أن نعلم أن مؤسسة دبي للأعلام تمتلك العديد من القنوات الفضائية  ومنها على سبيل المثال:

  • قناة أبوظبي الرياضية
  • قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي الوثائقية
  • قناة أبوظبي دراما

قد يهمك التعرف على:

تردد قناة KSA الرياضية السعودية HD .. SD دوري بلس الناقلة اليوم مباراة الأهلي والشباب في الدوري السعودي على الأقمار نايل سات .. عرب سات .. بدر 7

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة دبي للأعلام صاحبة باقة قنوات أبو ظبي العديدة، تمتلك أيضا الكثير من المواقع الإلكترونية الإخبارية المتنوعة، كما تمتلك المؤسسة أيضا العديد من دُور النشر، لذلك أصبحت مؤسسة دبي للإعلام صرح من أهم صروح الإعلام بالمنطقة العربية، تضاهي كبريات الصروح الإعلامية العالمية.

← آخر خبر:


قد يهمك أيضاً


عن الكاتب

تامر أمين

كاتب ومدون إلكتروني حاصل على ليسانس أداب قسم إعلام اهوي السياحة والتجوال

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.