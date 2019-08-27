تردد قناة أبو ظبي الرياضية | “Abu Dhabi “HD ، SD المفتوحة والمشفرة

تردد قناة ابوظبي الرياضية مهم جدا ضبطه في تلك الفترة، تعتبر قناة أبو ظبي الرياضية واحدة من أكثر وأهم القنوات الرياضية رواجا في الوطن العربي بأكمله، نظرا لما تملكه القناة من حقوق بث للعديد من المباريات الأوروبية والعربية الهامة في العالم كله، حيث تحظى القناة بمشاهدة كبيرة وقوية من كافة العرب والأفارقة، نظرا لما تملكه القناة، خاصة أنها نجحت في نقل كل مباريات البطولة العربية العام الماضي، وهو ما دعمها وزاد بشكل كبير من مشجعي ومحبي القناة في العالم العربي كله، وتعتبر القناة من أكثر القنوات الرياضية في العالم مشاهدة حيث نجحت القناة في أن ترسم صورة مميزة لدى كل من يشاهدها في الفترة الأخيرة.

يذكر أن قناة أبو ظبي الرياضية لديها الحقوق لبث كل ما يتعلق بالدوري الإماراتي كما تنقل كل مباريات البطولة العربية والتي يشارك فيها أبرز وأهم الفرق العرب في كافة الدوريات، وشهدنا يشارك فيها العام الماضي كل من الأهلي والهلال السعودي، والأهلي المصري، والزمالك المصري، والاتحاد السكندري المصري، والترجي التونسي، وغيرها من الأندية المميزة على الساحة الرياضية لهذا تردد قناة ابو ظبي الرياضية أصبح ترند، لأن قناة ابوظبي الرياضية تحظى بمتابعة كبيرة جدا، كما يشارك فيها أيضا في الموسم الحالي أندية مميزة من كل دول العالم العربي، وهو ما يزيد من أهمية القناة حيث يسعى كل مشجع عربي لفريق ما أن يتابع مباريات فريقه في البطولة العربية والتي تنقلها قناة أبو ظبي بشكل حصري وخاص لها.

قناة ابو ظبي الرياضية

يذكر أن قناة أبو ظبي الرياضية نجحت أيضا في السنوات القليلة الماضية في الحصول على نق وبث لكل ما يتعلق بالمباريات الهامة على مستوى الخليج وأوروبا، أيضا، حيث نجحت القناة في أكثر من مرة من نقل مباراة ريال مدريد وبرشلونة عبر شاشتها في واحدة من أقوى وأهم الضربات للقناة والتي ساهمت في نشرها بشكل كبير في الفترة الأخيرة، خاصة أن القناة لها متابعين كثر حول العالم، كما نقلت المباراة أكثر من مرة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والذي يحظى أيضا بمتابعة طيبة من جماهير قطبي الكرة المصرية في العالم كله، والذي يعتبر أشهر ديربي في أفريقيا والوطن العربي في الوقت الحالي.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية

ونقدم لكم من خلال هذا التقرير تردد قناة أبو ظبي الرياضية سواء المشفرة أو المفتوحة عبر قمر نايل سات، والتي أصبحت رائجة بشكل كبير، لذا وجب عليك عزيزي القارئ الذي تهتم بكل ما يتعلق بكرة القدم متابعة القناة والتي تقدم لك خدمة ممتازة تساعدك في متابعة كل ما تريد بشكل مجاني وسلس دون أي مشاكل، كما تقدم القناة أيضا خدمة مميزة للألعاب الرياضية الأخرى لتحظى بإعجاب كل الرياضيين وليس فقط محبي كرة القدم وإليكم التردد

تردد القنوات الرياضية:

تردد قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة

قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12226

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أبو ظبي الرياضية المشفرة

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12467

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معامل الترميز: 27500

ترددات قناة أبوظبي الرياضية

الجدول التالي يوضح تردد قناة ابوظبي الرياضية المختلفة.