تردد قناة أبو ظبي الرياضية HD الإماراتية بكل الأقمار الصناعية 2019 ترددات أبو ظبي الرياضية إكسترا HD

نعرض لكم تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2019 HD على القمر الصناعي نايل سات والقمر عرب سات، قناة أبو ظبي الرياضية هي قناة إماراتية تتخصص في الشأن الكروي الإماراتي والعربي عمومًا، وهي من أشهر القنوات الرياضية في الوطن العربي، وتقوم قناة أبو ظبي الرياضية بنقل أهم البطولات الرياضية العربية والإفريقية، وقد استطاعت القناة مؤخرًا الحصول على حقوق البث للبطولة العربية للأندية للموسم الحالي، وكذلك تقدم القناة مجموعة متميزة ومتنوعة من البرامج الرياضية المختلفة والإستديوهات التحليلية المحترفة للمباريات.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

يعتبر تردد قناة أبو ظبي الرياضية من أكثر الترددات بحثًا على محركات البحث الشهيرة، فهي تبث محتواها على العديد من الأقمار الصناعية المختلفة كي يتم استقبالها في جميع الدول العربية والإفريقية والأوروبية وكذلك الأمريكتين، والقناة تبث برامجها طوال أيام الأسبوع 24 ساعة دون تشفير بصورة مجانية تمامًا.

عرب سات بدر 6 11804 افقي 27500 3/4 MENA Region نايل سات 7 غرب 11938 رأسي 27500 3/4 MENA Region اوبتس D2 12734 رأسي 22500 3/4 أستراليا يوروبيرد 28.5 شرق 11623 افقي 27500 2/3 أوروبا عرب سات 20 شرق 3934 شمال 27500 7/8 أفريقيا، الشرق الأوسط، أوروبا هسب سات 12132 افقي 27500 3/4 أمريكا الشمالية، منتصف أمريكا جاكاسي 97 غرب 12146 رأسي 22000 3/4 أمريكا الجنوبية ديش نتورك كابل كابل كابل أمريكا اسيا سات 100.5 شرق 3820 رأسي 27800 3/4 آسيا، غرب استراليا

تردد قناة أبوظبي الرياضية لمتابعة أهم المباريات القادمة

قناة أبو ظبي المفتوحة الرياضية 1,2 نايل سات 12226 أفقي H 27500 قناة أبو ظبي الرياضية HD1,2 نايل سات 12467 أفقي H 27500 قناة أبو ظبي الرياضية 1,2 عرب سات بدر 6 11804 أفقي H 27500 قناة أبو ظبي الرياضية HD1 TürkmenÄlem 11804 أفقي H 27500 قناة أبو ظبي الرياضية HD 2 TürkmenÄlem 12456 عمودي V 27500

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 3

7.0°W Nilesat 201 12092 (V) 27500 – 5/6 HD مشفر

ويجب أن تعلم عزيزي المشاهد أنه كي يمكنك متابعة المباريات على قناة أبو ظبي الرياضية بتقنية الـ HD ، يجب أن يكون جهازك يدعم تلك التقنية الثلاثية الأبعاد، فقناة أبو ظبي الرياضية لا تبث بالتقنية العادية SD.

أهم البطولات التي تعرض حاليًا على قناة أبو ظبي الرياضية

تقوم قناة أبو ظبي الرياضية بعرض مباريات بطولة نهائي كأس الجزائر 2019، على شاشتها بتقنية البث الفائقة HD والعادية SD، ويمكنكم أعزائي المشاهدين متابعة باقي المباريات الأخرى من خلال باقة قنوات أبو ظبي الرياضية المتميزة والتي تركت بصمة واضحة في عالم الرياضة.