تردد قناة أبو ظبي دراما Abu Dhabi drama على النايل سات وبدر 6

تردد قناة أبو ظبي دراما Abu Dhabi drama تنقل إلى كل مشاهديها أقوى وأشهر المسلسلات المصرية والخليجية والسورية والهندية والتركية المدبلجة كما أنها تذيع مسلسلات جديدة حصرية لها بسبب المجهود الكبير التي تقدمه في إذاعة المسلسلات أصبح لها عدد كبير جدا من المشاهدين في الشرق الأوسط، قناة أبو ظبي دراما تقدم المحتوى المعروض على شاشتها بشكل مجاني دون تشفير أو اشتراكات من خلال القمر الصناعي النايل سات وعرب سات.

تردد قناة أبو ظبي دراما

تعتبر قناة أبو ظبي دراما من أهم وأشهر القنوات التي تعرض المسلسلات والأعمال الدرامية في الشرق الأوسط وبسبب مجهودها الكبير الذي تقدمه من أجل المشاهدين أصبح الكثير يبحث عن التردد الخاص بها.

كما يمكنكم ايضا معرفة تردد قنوات أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sport.

المفتوحة والمشفرة لمشاهدة أقوى المباريات.

تردد قناة أبو ظبي دراما على نايل سات

التردد الجديد لقناة أبو ظبي دراما. التردد القمر معامل الخطأ معدل الترميز القطبية 12226 نايل سات 3/4 27500 H

تردد Abu Dhabi drama على بدر 6

أحدث ترددات قناة أبو ظبي درما التردد القمر معامل الخطأ معدل الترميز القطبية 11804 بدر 6 3/4 275000 H

وهذة الترددات هى أحدث الترددات لقناة أبو ظبي دراما

البرامج التي تقدمها قناة أبو ظبي دراما

تقدم قناة أبو ظبي دراما مجموعة من أقوى وأشهر البرامج التلفزيونية والتي يقدمها مشاهير الوطن العربي والتي حققت نجاحات كبيرة وأصبح لها العديد من المشاهدين في جميع بلدان الوطن العربي واليكم البرامج.

برنامج فضاءات مغربية وهو برنامج سياحي يكشف يبرز جمالية و سحر المدينة العريقة لفاس و يكتشف جوهر هذه المدينة الساحرة وجوانبها الخلابة العديدة.

برنامج من وحي البيان وهو برنامج دينى يوضح كافة أمور الدين ويفسر القرآن الكريم.

برنامج نوتة وصل وهو برنامج موسيقي وثائقي ونقطة الالتقاء بين الشعوب ولغة تخاطب جديدة تجمع الموسيقى.

برنامج مطبخ مي ويقدم طريقة عمل أشهى الأكلات و أشهر الأكلات في جميع الدول.

المسلسلات التي تقدمها قناة أبو ظبي دراما

بجانب البرامج الشهيرة التي تقدمها قناة أبو ظبي دراما إلا أنها تقدم باقة رائعة من أفضل المسلسلات التي تعجب المشاهدين مسلسل الخطايا العشر، مسلسل كأنه امبارح، مسلسل مفاتيح السعادة، مسلسل طريق الأمل، مسلسل الحب جنون،مسلسل مفاتيح السعادة، مسلسل كلبش الجزء الأول، وغيرهم من المسلسلات الأخرى