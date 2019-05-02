تردد قناة أم بي سي مصر الجديد 2019 وأهم مسلسلات رمضان2019 عبر النايل سات

أعزائي المتابعين يسعدني أن أقدم لكم هذا التقرير عن قناة أم بي سي مصر، وأرصد لكم من خلال هذا التقرير أهم المسلسلات، التي ستعرض علي شاشة القناة في شهر رمضان، وكذالك أشهر البرامج علي القناة، ونتمني أن ينال إجتهادنا قبولكم من خلال موقعنا المميز كلمة دوت أورج .

ويعتبر تردد قناة أم بي سي مصر، من أهم مواضيع البحث علي محركات البحث المختلفة، نظراً لتميز محتوي القناة وبرامجها التي تستحوذ علي نسبة مشاهدة عالية، والمعروف أن قناة أم بي سي مصر هي إحدي مجموعة قنوات أم بي سي العالمية، وبدأ بث القناة يوم 17/10/2012 كبث تجريبي ثم بدأ بثها الرسمي يوم 9/11/2012.

أهم المسلسلات التي ستعرضها القناة في رمضان 2019

مسلسل زلزال :بطولة محمد رمضان مسلسل ولد الغلابة: بطولة أحمد السقا مسلسل فكرة بمليون جنيه:بطولة علي ربيع مسلسل قابيل: بطولة محمد ممدوح مسلسل زي الشمس:بطولة دينا الشربيني مسلسل شقة فيصل:بطولة كريم محمود عبدالعزيز

أهم البرامج علي شاشة قناة أم بي سي مصر

تقوم القناة بإنتاج برامج المسابقات والمواهب الأجنبية بالنسخة العربية، علي قناة أم بي سي 1 العامة وقناة أم بي سي مصر في توقيت واحد، ومن هذه البرامج ما يلي:-

أرب أيدول : وهو النسخة العربية من برنامج بوب أيدول العالمي. برنامج ذا فويس: وهو النسخة العربية من برنامج المسابقات الهولندي ذا فويس الذي إنطلق عام 2010. ذا فويس كيدز: وهو النسخة العربية من نفس البرنامج ولكن هو متخصص في مواهب الأطفال. أربز جوت تالنت:وهو برنامج يقوم علي إكتشاف المواهب سواء الفردية أو الجماعية وبدأ إنطلاقه عام 2009 وهو نسخة من البرنامج البريطاني الشهير”المواهب البريطانية”

تردد قناة أم بي سي مصر علي النايل سات

اسم القناة التردد معامل الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي أم بي سي مصر 12015 v 27500 نايل سات

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