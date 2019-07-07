تردد قناة أورينت 2019 الإخبارية على الاقمار هوت بيرد، نايل سات

قناة اورينت نيوز orient news هي قناة إخبارية سورية متفاعلة مع الشأن المحلي من خلال تقديم الأخبار اليومية في سوريا، وهي فضائية ذات طابع سياسي وتعد من أهم القنوات المعارضة حيث أن القناة قد بدأت الإنطلاق في 2009 لمالكها محمد غسان عبود. تمتلك محطة orient مجموعة برامج متنوعة تعرض على شاشتها منها: هنا سوريا، في المحور، موسوعة سوريا السياسية.

قناة اورينت نيوز الاخبارية

أورينت، من القنوات الخاصة الرئيسية في سوريا وتوفر محتوى مرئي لمجالات متنوعة من السياسية والإجتماعية والإقتصادية، تتميز بالقدرة على التوغل في الجغرافيا الصعبة إذ لديها مراسلين إحترافيين يوفرون عبر مصادرهم أخبار حقيقية وحصرية لا يمكن للقنوات الأخرى القيام بالشئ ذاته. فهي تقدم الأخبار والبرامج في سياق المحتوى الذي يهم المشاهد السوري بشكل خاص والعربي. تلفزيون أورينت عميق بمادته الإعلامية خصوصاً في تقديم ملامح وتاريخ سوريا القديم والحديث. وهي نشطة في تناول القضايا السورية والعربية والأحداث اليومية ومواكبة آخر المستجدات على الساحة المحلية والدولية.

أورينت نيوز بث مباشر orient news

أن تتوفر خدمة البث الحي فتلك ميزة ممتازة تضاف الى رصيد قناة أورينت، حيث يمكن اللجوء الى الموقع الرسمي وفتح الروابط المخصصة للبث المباشر live، بكل سهولة، وتتبع جميع المحتوى الخاص بالفضائية “orient” بواسطة البث المرئي إذ أن من خصائصة وضوح الصورة دون تقطيع لمن يمتلك اتصال انترنت جيد. فضلاً عن نقاء الصوت دون تذبذب.

تردد قناة أورينت نيوز

القمر التردد، القطبية FEC -SR نايل سات 11603 (h) أفقي 27500 – 5/6 هوت بيرد 11747 (h) أفقي 27500 – 3/4

وفي النهاية نكون قد وفرنا في الجدول أعلاه، أحدث الترددات المرسلة من قبل قناة أورينت نيوز الإخبارية، التي تدشن عبر قناة غير مشفرة، خدمة الأخبار العاجلة على مدار 24 ساعة، إضافة الى كثافة المحتوى الأخباري لأهم القضايا في العالم. مع التركيز على سوريا، ويقع مقر القناة الرئيسي في دبي.