تردد قناة أون تايم سبورتس على نايل سات الناقلة لمباريات الدوري المصري 2021

القنوات الرياضية دائما ما تحظى باهتمام عدد كبير جدا من متابعي وعشاق الرياضة، وتعتبر قناة أون تايم سبورتس أبرز القنوات المهتمة بالمجال الرياضي في مصر بل وفي الوطن العربي، يرجع ذلك لما تنقله مجموعة قنوات أون تايم سبورتس من أحداث رياضية هامة يوميا على شاشتها، فضلا عن ما تعرضه من برامج رياضية متنوعة تهتم بالعديد من الرياضات المختلفة وعلى رأسها كرة القدم.

في هذا المقال سوف نتناول عرض تردد قناة أون تايم سبورتس على نايل سات، كما سنقدم لكم بيان موجز لأهم البرامج الرياضية التي تعرضها القناة يوميا مرورا بأهم مقدمي البرامج على شاشتها.

تردد قناة أون تايم سبورتس

يمكنكم متابعينا الكرام استقبال تردد قناة أون تايم سبورتس من خلال البيانات الواردة في الجدول التالي.

تردد القناة معدل الترميز القطبية القمر الصناعي معامل التصويب 10853 27500 افقي نايل سات 3/4

قناة أون تايم سبورتس

تدخل قناة أون تايم سبورتس ضمن مجموعة القنوات الرياضية الأشهر في مصر حاليا والتي تضم ثلاث قنوات وهم أون تايم سبورتس 2 وأون تايم سبورتس 3 بالإضافة إلى القناة محل موضوعنا الذي نقدمه إليكم اليوم، تهتم القناة في المقام الأول بعرض وتقديم كل ما يخص الرياضة المصرية عموما وكرة القدم خصوصا، حيث تنقل القناة عبر شاشتها جميع المنافسات المحلية لكرة القدم المصرية من الدوري المصري وكأس مصر، هذا بالإضافة إلى نقلها لبعض الأحداث الرياضية العالمية التي تلعب في مصر ولكن عبر ترددها الأرضي.

برامج أون تايم سبورتس

تعرض قناة أون تايم سبورتس عدد كبير من البرامج الرياضية ولكن من هم تلك البرامج برنامج ملعب أون، حيث يقدم هذا البرنامج بالتناوب كلا من الإعلامي سيف زاهر بالإضافة إلى نجم منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق الكابتن أحمد شوبير، يتناول البرنامج بشكل يومي كل المستجدات الرياضية والأخبار التي تطرأ على الساحة الرياضية يوميا، هذا بالإضافة إلى استضافة عدد كبير من نجوم العمل الرياضي يوميا على شاشتها.

مقدمي البرامج على أون تايم سبورتس

يظهر على شاشة قناة أون تايم سبورتس عدد كبير جدا من نجوم الإعلام الرياضي في مصر، ويتصدر المشهد الإعلامي على القناة كلا من الكابتن أحمد شوبير والإعلامي سيف زاهر، بالإضافة إلى الإعلامي والصحفي كريم رمزي والإعلامي كريم خطاب وغيرهم من الإعلاميين المميزين مثل الكابتن تامر صقر، كما تستضيف القناة عدد كبير من نجوم التحليل في الوطن العربي أمثال الكابتن عماد متعب والكابتن طه إسماعيل والكابتن محمد زيدان والكابتن محمد فضل وغيرهم.

تناولنا متابعينا الكرام تقديم تردد قناة أون تايم سبورتس مع عرض موجز لأهم برامجها ومقدمي البرامج عليها ويسرنا استقبال أي أسئلة أو استفسارات تخص ما سبق توضيحه من خلال التعليقات.