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تردد قناة أون تايم سبورت بعد التحديث الجديد On Time Sports 2021

بواسطة عصام فطيم

تردد قناة أون تايم سبورت بعد التحديث الجديد On Time Sports 2021 تفاجئ الكثيرون من عشاق البرامج الرياضية توقف إشارة بث قنوات اون تايم سبورتس الرياضية على القمر الصناعي نايل وذلك بعد أن نوهت إدارة القناة عن وجود بعض التحديثات الجديدة الخاصة بتعديل التردد لكل القنوات الفضائية الرياضية المفتوحة الثلاثة on time Sports 1, On Time Sports 2, On Time Sports 3، لذا تجد اليوم الموعد المحدد الذي حددت فيه إدارة القناة بتعديل التردد الجديد للقناة، لهذا تجد البحث عن التردد الجديد كبير جدا منذ ساعات قليلة، وهذا ما سنقدمه إليكم عبر هذا التقرير.

1 تردد قناة أون تايم سبورت بعد التحديث الجديد On Time Sports 2021
2 برامج قنوات On Time Sports

تردد قناة أون تايم سبورت بعد التحديث الجديد On Time Sports 2021

تردد قناة أون تايم سبورت بعد التحديث الجديد On Time Sports 2021
On time Sports

يمكنكم الآن استقبال التردد الجديد لقنوات أون تايم سبورت عن طريق تنزيل المتغيرات والمستجدات الجديدة كما في الجدول التالي:

  • تردد قنوات أون تايم سبورت

التردد: 10853، الجودة sd، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

  • تردد قناة أون تايم سبورت 2

التردد: 11449، الجودة: Sd، القمر الصناعي: نايل سات، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

  • تردد قناة أون تايم سبورت 3

التردد: 12303، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز 27500، القمر الصناعي نايل سات.

برامج قنوات On Time Sports

تقدم قنوات اون تايم سبورت مجموعة مميزة من البرامج الرياضية المميزة أهمهم على وجه الخصوص برنامج مساء الأنوار تقديم الإعلامي الكبير مدحت شلبي والذي يذاع 3 أيام في الأسبوع الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع، برنامج الدرجة الثالثة تقديم الإعلامي الكبير إبراهيم فايق ويأتي أيضا ثلاث أيام في الأسبوع السبت والأحد والاثنين.

كما يأتي برنامج مساء أون تقديم سيف زاهر وأحمد شوبير من البرامج الرياضية المميزة التي تلقي مشاهده كبيرة ويذاع يومياً من الساعة الحادية عشرة إلي الساعة الواحدة ليلا.

وصلنا إلي ختام توضيح تردد قناة أون تايم سبورت بعد التحديث الجديد On Time Sports 2021.

عصام فطيم

عصام فطيم تخرجت من كلية الهندسة جامعة الاسكندرية 2012 قسم ميكانيكا أعشق مجال تطوير الذات وكتابة المقالات ومحرر صحفى لدى كثير من المواقع.

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