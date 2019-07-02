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تردد قناة أون سبورت… on sport لمتابعة المنتخب المصري في البطولة الأفريقية 2019 والتحليل الفني

كتب نوران عمروفي آخر تحديث
تردد قناة أون سبورت… on sport لمتابعة المنتخب المصري في البطولة الأفريقية 2019 والتحليل الفني
تردد أون سبورت

تردد قناة أون سبورت الرياضية علي القمر الصناعي النايل سات، قناة on sport  تقوم ببث جميع مباريات كرة القدم والدوري المصري الممتاز بتقنية HD. الكثير من المشاهدين يبحثون عن تردد أون سبورت من اجل الاستمتاع بمشاهدة المباريات العالمية والمحلية والتمتع باستوديوهات التحليل الفنية والتحليل الكروي المتميز. قناة أون سبورت واحدة من افضل القنوات العالمية المتميزة في العالم الرياضي. كما يمكنكم معرفة جدول مباريات المنتخب المصري والمنتخبات الأخري في البطولة الأفريقية المقامة حاليا في مصر وأيضا متابعة مباريات المنتخبات العالمية في دول العالم كلها.

تردد أون سبورت – Frequency channel ON sport

يمكنكم الآن الاستمتاع بالمباريات العالمية من خلال on sport تردد علي النايل سات بكل وضوح ومتابعة المباريات العالمية والمحلية وأخبار اللاعبين والتحليل الفني الهادف والإيجابي للاعبين والمديرين بكل دقة ووضوح. كما حققت قناة أون سبورت شهرة واسعة جدا في الفترة الحالية والسابقة داخل الوطن العربي وخارجة ويوجد لديها الملايين من المتابعين حاليا في العالك كله بالفعل.

القمر الصناعي اسم القناه التردد الاستقطاب معدل الترميز
نايل سات أون سبورت 10853 افقي 27500
تردد قناة أون سبورت
تردد قناة أون سبورت

برامج  on sport

  1.  تقدم قناه اون سبورت العديد من البرامج المميزة جدا منها برنامج ملعب أون.
  2. برنامج الدوري المصري الذي يدور حول تقديم تحليل لأخبار كرة القدم وأخبار الدوري المصري.
  3. برنامج ستاد مصر.
  4. برنامج ميديا أون.
  5. برنامج العين الثالثة.
  6. برنامج كالتشيو.
  7. برنامج 180 ثانية.
  8. برنامج لايك لأفضل صور لعبة كرة القدم والألعاب الرياضية الأخري.
  9. يمكنكم أيضا التعرف علي تردد قناة ماجد للأطفال وقناة أون سبورت الرياضية.

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عن الكاتب

نوران عمرو

صحفية ومحررة بموقع كلمة اعشق القراءة والكتابة والتكنولوجيا وكل أخبار الوطن العربي والأخبار الخليجية خاصة اهتم بممارسة الرياضة والسباحة واهتم بكل ما هو جديد في عالم الأخبار وعالم البرامج الإلكترونية

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