تردد قناة أون سبورت الرياضية ON Sport وموعدنا القادم مع كأس أمم أفريقيا 2019 اليوم على تردد قناة أون سبورت الرياضية الشهيرة والأولي على عرش القنوات الرياضية المصرية والتي تقوم بعرض جميع الأحداث الرياضية بمصر، حيث تقوم بالبث المباشر لمباريات الدوري العام المصري، وكذلك كأس مصر، هذا وقد قامت قناة أون سبورت بتفعيل قناة أخرى وهي قناة اون سبورت ٢ وذلك لاستدعائها فى حالة وجود أكثر من حدث رياضي في نفس توقيت بث حدث أخر على تردد قناة اون سبورت الرئيسية، وتغمل قناة اون سبورت 2 على نفس تردد القناة الرئيسية.

وتتميز قناة أون سبور ت الرياضية بكونها صاحبة أفضل الاستوديوهات التحليلية، حيث تتابع الاستوديوهات الرياضية المتميزة لقناة أون سبوت الأحداث الرياضية قبل الحدث وأثناء الحدث الرياضي، كما تستمر بالتحليل لما بعد انتهاء المباريات والأحداث الرياضية الهامة.

تردد قناة أون سبورت الرياضية ON Sport

تردد قناة أون سبوت ON Sport HD

الجدول التالي يوضح طريقة مشاهدة عالية الجودة لتردد قناة أون اسبورت الرياضية وذلك باتباع ما يرد في الجدول التالي، ستقوم بالحصول على أعلى جودة لمشادة قناة أون سبوت الرياضية المصرية على القمر نايل سات.

القناة أون سبورت ON Sport HD التردد 10853 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6

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جدول مجموعات كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر

المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة المجموعة الرابعة المجموعة الخامسة المجموعة السادسة منتخب مصر منتخب نيجريا منتخب السنغال منتخب المغرب منتخب تونس منتخب الكاميرون منتخب الكونغو منتخب غينيا منتخب الجزائر منتخب ساحا العاج منتخب مالي منتخب غانا منتخب أوغندا منتخب مدغشقر منتخب كينيا منتخب جنوب أفريقيا منتخب موريتانيا منتخب بنين منتخب زيمبابوي منتخب بورندي منتخب تنزانيا ناميبيا منتخب أنجولا منتخب غينيا بيساو

هذا وقد أصبح تردد قناة أون سبورت الرياضية ON Sport من أشهر القنوات الرياضية بالعديد من البلدان العربية، وفي حال كان لديكم أي استفسار فيمكنكم ترك تعليق وسنقوم بالرد على جميع التعليقات الخاصة بكم، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة.