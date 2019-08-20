تردد قناة أون سبورت المجانية لنقل فعاليات و مباريات الدوري المصري الممتاز

يعد تردد قناة أون سبورت المجانية من أهم الترددات التي يبحث عنها عشاق الرياضية المصرية، وهي من القنوات التي انتشرت مؤخرًا على الساحة العربية والمصرية وذلك ما جعل الجمهور يبحث عن تردد قناة أون سبورت التي تهتم بنقل الكثير من الأحداث والفعاليات الرياضية أهمها الدوري المصري الممتاز لأن القناة نالت حق بثه مع قناة النيل الرياضية كما أنها تقدم تغطية لأهم المباريات بجانب البث الفائق hd والأستوديو التحليلي لمباريات بعد انتهائها وبين الشوطين .

تردد قناة أون سبورت المجانية

من المميزة لفناة أون سبورت احتوائها على قناتين قناة عادية وقناة عالية التقنية والاثنين على نفس التردد كالتالي:

جودة قناة أون سبورت تردد القناة معامل الاستقطاب معامل الترميز ON Sport SD 10853 أفقي 27500 ON Sport HD 10853 أفقي 27500

كل ما عليك فعله هو ضبط جهاز الاستقبال عبر إدخال تردد قناة أون سبورت ، تقوم قناة أون سبورت بنقل جميع الألعاب الرياضية الجماعية والفردية أهمها كرة اليد والكرة الطائرة وكرة التنس والسلة وتنقل الكثير من الفعاليات الرياضية الهامة في مصر، مثل كأس مصر ، كما أنها تبث الدوري اليوناني والمنتخبات الودية التي يعلب فيها المنتخب الوطني المصري.

تمتاز قناة أون سبورت بأنها تضم كوكبة من أبرز الرياضين في مصر والمحليين الرياضيين مثل الكابتن عماد متعب والكابتن حازم إمام ومحمد فضل ومحمد أبو العلا، وطه إسماعيل وعمرو الدسوقي خبير التحكيم محمد الشناوي وكريم خطاب وسيف زاهر .