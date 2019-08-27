تردد قناة أون سبورت 2019 ON Sport لعرض مباريات الدوري المصري علي نايل سات

تردد قناة أون سبورت ON Sport واحدة من أشهر القنوات الرياضية المصرية وأكبرها من حيث نسب المشاهدة، وتقوم قناة أون سبورت بعرض أجدد المباريات المصرية في الدوريات التي تشارك بها في مختلف البطولات، هذا بالإضافة الي عرض القناة لمباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وعرض أيضا مباريات الفرق المصرية في الأدوار التمهدية من البطولات الأفريقية المشاركة بها، وتعرض أيضا قناة أون سبورت ON Sport المباريات الخاصة بالفرق الرياضية المصرية في الألعاب الأخري مثل مباريات كرة اليد وكرة السلة وكرة الطائرة بالإضافة إلي الرياضات الأخرى للمصرين في المحافل الدولية.

وتتميز أيضا قناة أون سبورت ON Sport بالبرامج الرياضية التي تقدمها القناة وأستضافتها لعدد من أشهر المحللين الرياضيين في مصر، بالإضافة الي نجوم كرة القدم المصرية القدامي، وأهم ما يميز القناة هو الأستوديو التحليلي الخاص بمباريات الفرق المصرية في بطولة الدوري المصري وكأس مصر وبطولة السوبر المصري، بالإضافة الي المباريات الخاصة بالفرق المصرية في المحافل العالمية، وتتميز أيضا قناة أون سبورت بالبرامج الرياضية الخاصة بها التي تقوم بعرض أجدد أخبار الرياضة المصرية وأجدد الأنتقالات الخاصة باللاعبين المصريين، بالإضافة الي عرض المشاكل الخاصة بالرياضة المصرية وجلب المسؤولين عن الرياضة لطرح المشاكل عليهم ومحاولة إيجاد حلول لها.

تاريخ إنشاء قناة أون سبورت ON Sport:-

يعود تاريخ إنشاء القناة الرياضية أون سبورت الي عام في عام 2013، وهي تتبع شركة إعلام المصريين وهي ملك الأستاذ تامر مرسي، وجاءت الشهرة الواسعة للقناة في بدايتها عبر نجاحها في الحصول علي حقوق بث المباراة الخاصة بالذهاب والأياب في كأس السوبر الإسباني بين نادي ريال مدريد ونادي برشلونة في عام 2017.

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ونجحت أيضا قناة أون سبورت في الحصول علي حقوق بث مباريات البطولة العربية في عام 2017 ونهائي كأس البرتغال في نفس العام، كما حصلت ايضا قناة أون سبورت ON Sport في الحصول علي بث من قنوات أندية يوفنتوس الإيطالي ولاتسيو الإيطالي ونادي بايرن ميونخ الألماني، ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

تردد قناة أون سبورت ON Sport الجديد 2019:-

القمر الصناعي:- نايل سات

التردد:- 10853 H، معدل الترميز 27500 3/4، الجودة SD-HD.