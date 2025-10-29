تردد قناة أون سبورت On Sport لمتابعة مباريات الدوري المصري

تعد قناة أون سبورت On Sport واحدة من أهم القنوات الرياضية المصرية، والتي تقوم بالبث الحصري لمباريات بطولة الدوري المصري، وذلك لجميع المشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تقوم قناة أون سبورت بالحصول على حقوق بث مباريات منتخب مصر سواء في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم أو لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بالإضافة إلى حقوق بث مباريات منتخب مصر لكرة اليد في المحافل الدولية.

استقبل الآن بسهولة قناة أون سبورت On Sport لمتابعة جميع مباريات الدوري المصري

تقوم قناة أون سبورت On Sport، بنقل مباريات الدوري المصري من خلال الاستديو التحليلي والذي يقدم تحليل شيق وجذاب لجميع مباريات بطولة الدوري، حيث يقوم الاستديو التحليلي باستضافة كوكبة من نجوم كرة القدم المصرية، وذلك من أجل تحليل المباراة، والفريق الذي يمتلك فرص أكبر للقوز بالمباراة، وأداء كل لاعب من لاعبي الفريقين في المباراة، ويمكن استقبال قناة أون سبورت On Sport من خلال إدخال التردد الخاص بها على الرسيفر الخاص بجهاز التليفزيون كما يلي:-

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11862.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

كما تحظى قناة اون سبورت بمتابعة الملايين من مصر ومختلف الدول العربية، لجميع البرامج التى تقدمها القناة، حيث تقوم القناة من خلال البرامج الرياضية، تعريف المشاهد بكل ما هو جديد من نتائج وبطولات في مجال الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة، ومن البرامج الرياضية التي تقدمها قناة on sport هي كالتالي:-

اون سبورت.

ملعب ON.

ستوديو الماتش.

ستوديو اليد.

ملاعب الأبطال.

سوبر ليج.

وقد حصلت قناة آون سبورت on sport على حقوق بث عدد كبير من البطولات منها ما يلي:-