هنا تردد قناة أون سبورت on sport على النايل سات بجودة شاشة hd .. أحدث وأهم المباريات اليومية

تردد قناة أون سبورت on sport على النايل سات تبث من خلال تردد واحد بقناتين الأول بجودة شاشة عادية والأخر بجودة شاشة hd حتى يتمكن الجميع من ضبطتهما والاستمتاع بكافة الأحداث الرياضية التى تطرحها قناة أون سبورت لمتابعيها، وحصلت على حقوق بث مباريات الدوري المصري والدوري اليوناني وكأس وأيضًا مباريات منتخب مصر الودية، فضلا عن تقديمها مجموعة برامج متميزة جعلتها تحقق نسب مشاهدة هائلة تحتل مراكز متقدمة وسط منافسيها من مختلف القنوات الرياضية المتخصصة، كل ذلك دفعنا لتقديم تردد قناة أون سبورت on sport على النايل سات حتى تستمتعون بما تعرضه على شاشتها.

تردد قناة أون سبورت on sport

اضبط ترد قناة أون سبورت على قمر النايل سات من خلال الرموز الموضحة بالجدول بكل سهولة.

تردد القناة معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ 10853 6/ 5 hd 27500 h 10853 6/ 5 sd 27500 h تردد قناة أون سبورت

تعد قناة أون سبورت من أشهر القنوات الرياضية في مصرخاصة والشرق الأوسط عامة نظرًا لما تقدمه من أحداث رياضية متنوعة، وتغطية شاملة لمباريات كرة القدم والألعاب الرياضية المختلفة واستضافة العديد من نجوم الرياضية، حيث تضم فريق إعلامى رياضي قوى على رأسهما أحمد شوبير وسيف زاهر وإبراهيم عبد الجواد وكريم خطاب، كما تتميز بتقديم برنامجon ميديا التى يعرضه مجموعة من الشباب الإعلاميين، ويحصل على تفضيل الكثير من الجماهير لنمطه الشيق في تغطية الأحداث الرياضية العالمية والعربية.

يجدر الإشارة إلى أن تردد قناة أون سبورت on sport على النايل سات الجديد بعد أن تعرض لتحديث في الأونة الأخيرة، أفادت إدارة القناة أن السبب في تغيير ترددها أمر تقني، موضحة التردد الجديد الذى تم عرضه أعلى الموضوع.