تردد قناة إم بي سي أكشن mbc action على الأقمار نايل سات و”عربسات”

تردد إم بي سي أكشن mbc action، هي القناة المفضلة للشباب بالنظر لإستراتجية القناة عبر بث أفلام المغامرة والرعب والخيال. تم أول بث للقناة في 2007، لتنضم إلى مجموعة mbc العملاقة، وقد ركزت على إستهداف العنصر الشبابي وذلك بإنتاج برامج رياضية وتعليمية ثقافية مثل القيادة وتغطية كل جديد في عالم السيارات.

mbc action

ومنذ تأسيس القناة ونمائها في بث االمحتوى الأجنبي المترجم سواء في الأفلام والدراما أو البرامج الأجنبية الأخرى، نالت شعبية لا نظير لها بسبب تلبية الذوق العام بالإفلام المصنفة”بالأكشن والكوميديا والقتال والفانتازيا”، كما أنتقت وأنتجت برامج ترفيهية أغلبها تستهدف الشباب السعودي، وتقدم على شاشتها أشهر الأفلام السينمائية في الولايات المتحدة والتي تجذب الذكور بشكل خاص. ومن بين قائمة برامج عروضها التفلزيونية والمتميزة “WWE”المصارعة الحرة، و”driven”الذي ينشر ثقافة قيادة السيارات.

تردد قناة إم بي سي أكشن الجديد على نايل سات 2019 لمشاهدة أفضل أفلام المغامرة والتشويق

القمر الصناعي نايل سات القناة mbc action التردد – دول الخليج وغرب أفريقيا 11470 – 11559 القطبية عامودي (v) FEC/SR 5/6

تردد mbc ation على القمر عرب سات

تردد قناة إم بي سي أكشن على العربسات الجديد في مصر .