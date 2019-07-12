تردد قناة إن بي ان اللبنانية nbn TV على القمر نايل سات

قناة ان بي ان NBN TV هذه فضائية لبنانية خاصة لها إنتشار بالغ محلياً، تقدم نشرات الأخبار اليومية لمختلف الأحداث في لبنان وغيرها الدولية، تقدم مزيج من المواد الإعلامية المتمثلة في البرامج السياسية والإجتماعية والثقافية، إضافة لتغطية الأخبار الرياضية والإقتصادية والمنوعات مثل التقنية ونحو ذلك.

nbn lebanon tv

وتتمتع قناة NBN، التي تبث على القمر نايل سات بجودة الوضوح العالي، بإنتشار لدى اللبنانيين والدول العربية الأخرى، بسبب البرامج المكثفة المتميزة جداً على الأطلاق كالبرامج السياسية الحوارية، حيث تعمل على إستضافة إعلاميين والنواب والوزراء للدخول في مناقشة موسعة لأهم القضايا اللبنانية والعربية والدولية، فضلاً عن برامج متخصصة في تدشين وثاثقيات مصورة حصرية، من أهم البرامج الحوارية السياسية التي يتم إنتاجها في أستديوهاتها ان بي ان، هي: السلطة الرابعة، آخر كلام، تسعون دقيقة، السياسية اليوم. كما تقدم برامج تلفزيونية في مجالات مختلفة تستهدف الصحة والرياضة والجمال.

تردد قناة ان بي ان اللبنانية

القمر التردد، القطبية FEC_SR الموضع المداري نايل سات 201 12188 (H) أفقي 27500_3/4 7 درجات غرب nbn lebanon frequency

وفي الجدول أعلاه، تم إدراج تردد قناة “nbn tv” ان بي ان التي تبث من لبنان على القمر نايل سات، حيث يمكنك ضبط التررد بإدخال قيم الرمز الصحيحة في إعدادات جهاز الرسيفر لديك، لكي يتم إستقبال بث الفضائية بجودة عالية الوضوح بتقنية HD، هذا يسمح برؤية محتوى القناة الفريد المتنوع بما فيها برامج الترفيه الأخرى، وذلك في بث على مدار اليوم في ساعات متواصلة دون إنقطاع.