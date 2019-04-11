اضبط الآن|تردد قناة اطفال مواهب الجديد 2019 على نايل سات وأهم البرامج التي تقدمها للأطفال

قناة اطفال ومواهب التي يتم بثها من مدينة جازان بالسعودية، والتي يتم يقوم بمتابعتها جميع أطفال الوطن العربي، وسوف نقدم لكم اليوم تردد قناة أطفال ومواهب ونستعرض بعض برامج القناة التي تقوم ببثها خلال اليوم، والتي تجذب الأطفال لما ما تقدمه من محتوى مُمتع وبأسلوب جذاب، تعمل على غرس القيم والمبادئ الحميدة داخل نفوس الأطفال، حيث تقوم قناة أطفال ومواهب بعرض برامج تناسب جميع المراحل العمرية من سن 3 سنوات وحتى 16 عاماً، ويطمئن دائما الأهل لمشاهدة أطفالهم هذه القناة.

أهم البرامج التي تقدمها قناة اطفال ومواهب Atfal Mawaheb TV:

1- برنامج احلي صوت طفولي.

2- برنامج نجم على الهواء.

3- برنامج بيت الزهور.

4- برنامج جولة اطفال.

5- برنامج مليون هلا.

وتقوم قناة اطفال ومواهب بتقديم بعض البرامج التفاعلية والتي يتم من خلالها ظهور الطفل علي شاشة القناة لتقديم موهبة أو اللعب مع الأطفال، وذلك يشجع الأطفال على تنمية مواهبهم واكتشاف مهاراتهم والعمل عليها.

تردد قناة أطفال ومواهب 2019:

تقوم أيضا قناة أطفال ومواهب بتقديم بعض الكليبات والأناشيد، التي يقدمها الأطفال مثل كليب وطننا الحبيب و نشيد وداع ليلى وأيضاً نشيد بابا وماما، وغيرها الكثير والكثير من الأناشيد والكليبات التي يقدمها الأطفال، وأيضا تقوم القناة في بعض الأحيان بعرض حفلات الأطفال التي تقام على أرض المملكة العربية السعودية، ويُمكنك ضبط تردد قناة أطفال ومواهب من خلال إدخال التردد التالي بطريقة صحيحة.

نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 11353 27500 V 5/6

ويمكنك ترك أستفسارك في حالة حدوث أي مشكلة أثناء ضبط القناة.

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