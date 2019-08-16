تردد قناة اطفال ومواهب Atfal Mawaheb TV الجديد 2019 على النايل سات وعرب سات

يبحث الكثيرون عن تردد قناة ” اطفال ومواهب” الجديد وهي إحدي القنوات المتخصصة في تقديم برامج الأطفال، التي تهدف إلى تنمية المهارات الفكرية لدي الأطفال، وتقديم محتوي قيم، كما تحرص القناة علي توفير الكثير من المسابقات الرياضية بهدف تطوير مهارات الأطفال،وتركز القناة وإداراتها على تقديم كل ما هو متميز وجديد، ويتم بث جميع البرامج باللغة العربية وتعمل على مدار الـ 24 ساعة دون إنقطاع، ونقدم لكم من خلال موقع كلمة دوت اورج تردد قناة اطفال ومواهب الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات .

اطفال ومواهب

نقدم لكم تردد قناة اطفال ومواهب وهي قناة سعودية التي يهتم بمتابعتها الكثير من الاطفال، لانها تتميز بتقديم محتوي مفيد وينمي غرس القيم والاخلاق فى المجتمع العربي، لذلك يبحث عنها الكثيرون في الوطن العربي، وخاصة ان القناة تعمل من خلال نظام sD ومتواجدة على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات أيضا .

تردد قناة أطفال ومواهب : 11353 .

معدل الترميز : 27500 .

الاستقطاب : V .

معدل تصحيح الخطأ : 5/6 .

برامج قناة اطفال ومواهب Atfal Mawaheb TV

تقدم قناة اطفال ومواهب مجموعة متميزة من البرامج منها :

نجم على الهواء .

أحلي صوت طفولي .

بيت الزهور.

جولة الأطفال .

مليون هلا .

تهتم قناة اطفال ومواهب مجموعة متميزة من البرامج التي يهتم بمتابعتها الأطفال بجانب تقديم أفرم الكارتون التي تجذب الأطفال، وتقدم أيضا مسابقات لتشجيعهم على تنمية مواهبهم، بالإضافة الى تقديم الكليبات والأناشيد .