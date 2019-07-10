تردد قناة الأردن الرياضية..2019 الجديد على نايل سات بتاريخ 10 يوليو

قناة الأردن الرياضية Jordan Sport متخصصة في تقديم المحتوى الرياضي بكافة أشكاله، هي فضائية متفاعلة مع الجمهور بإنتاج البرامج الرياضية في أستديوهاتها، وبث أهم دوريات كرة القدم والكؤوس المقامة في الأردن. وبالتأكيد إذاعة البث الحي لأهم مباريات المنتخب الوطني في مشاركته بالمنافسات الدولية، وأيضاً بعض المباريات الودية التي يخوضها المنتخب الوطني الأول. هذه القناة مشهورة بسبب النجاح المستمر في تقديم المحتوى المناسب والمتميز في كل ما يتعلق بالرياضة مثل إستضافتها النجوم الكبار سواء من الأندية أو منتخب الأردن الوطني.

قناة الأردن الرياضية

هي قناة رئيسية في البلاد التي تبث جميع محتواها لايف بجودة عالية الوضوح بواسطة تقنية hd، بعض من برامجها Jordan Sport هي: حصاد الرياضة، صباح الرياضية، برنامج نوادينا، الحصاد الرياضي، برنامج أونلاين، وغيرها من البرامج ذات الإهتمام لدى متابعي الرياضة. ولكي تلبي إحتياجات محبي الرياضي فهي توفر أستديو تحليلي شامل بإستضافة المحللين الرياضيين، كما تستضيف في برامج خاصة ألمع لاعبين الكرة الأردنية، ما يجعل المشجعين قريبين من نجومهم المحترفين ومعرفة تفاصيل أكثر عن قضاياهم الرياضية والأحداث الرياضية الأخرى.

تردد قناة الأردن الرياضية

وقد أعلن التلفزيون الأردني رسمياً تحويل تردد القناة الرياضية بجودة sd على النايل سات من 10930 إلى التردد الجديد 11957

القمر التردد، القطبية FEC_SR صيغة البث نايل سات 11957 (H) 27500 _ 5/6 SD نايل سات 12398 (V) 27500 _ 5/6 HD Jordan Sport

وفي الختام نكون قد وفرنا ترددات البث الخاصة بقناة الأردن الرياضية 2019، لذا تأكد من ضبطه بشكل صحيح عبر إدخال قيم الرموز المذكورة، بدقة، في إعدادات جهاز الرسيفر، لكي يتم إستقبال إشارة بث القناة وضمان التمتع بمشاهدة كروية لأهم مما تود متابعته من مباريات وبرامج مكثفة تخدم الرياضة المحلية وتسلط الضوء على جميع أنشطة النوادي لكرة القدم في الأردن.