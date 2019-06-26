تردد قناة الأردن الرياضية  “Jordan Sport HD“ الجديد 2019 على القمر الصناعي نايل سات

يبحث الكثيرون عن “تردد قناة الأردن الرياضية” الجديد على النايل سات، وهى من اهم القنوات الرياضية، التابعة لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الأردنية، و التي يهتم بمتابعتها عشاق الرياضة، وتهتم بعرض مباريات “كأس الأردن” ومباريات الدوري، الى جانب العديد من البرامج الرياضية المتميزة، واستديوهات تحليل المباريات،واستضافة نجوم الكرة العربية، بالاضافة الى البرامج الخاصة بكرة التنس وركوب الخيل وكرة السلة، ويتم بث القناة على مدار اليوم دون تشفير .

برامج قناة الاردن الرياضية

يتم تقديم مجموعة راعة من البرامج الرياضية على قناة الأردن، وتحليل مباريات “كأس الأردن” ، وكل أخبار الرياضة الخاصة بمملكة الأردن العربية، ونستعرض الان أهم البرامج التي يتم عرضها على القناة :

برنامج صدي الجماهير :هو برنامج رياضى يتم من خلالة نقل اجواء الجماهير واراءهم، البرنامج من تقديم جمال الرواشدة .

برنامج الحصاد الرياضي : يهتم البرنامج بمتابعة اهم اخبار الاحداث الرياضية والفاعليات، ويقدمه كلا من احمد الخلايلة وماجد العدوان و بسام المجالي .

برنامج ميادين رياضية : هو برنامج رياضى وثائقى من تقديم موفق العرقان .

برنامج اون لاين :يهتم بعرض اخبار الكرة الاردنية، يتم عرضه اسبوعيا يوم الاحد، البرنامج من تقديم امجد الفقهاء وأحمد السوالمة .

برنامج صباح الرياضة : هو برنامج رياضي مباشر يتم عرضه مره فى الاسبوع يوم السبت لمدة ساعة نصف، ويقدم فقرة التمارين الصباحية، وكل ما يهم صحة الاسرة، البرنامج يقدمه كل من كاتيا حطر وميسون يونس وممدوح ابو الغنم .

برنامج نوادينا : يهتم لبرنامج كل ما له شان بالاندية الاردنية، البرنامج من تقديم ليث مبيضين.

برنامج المجلة الرياضية : فكرة البرنامج تدور حول تسلي الضوء على جميع الالعاب الرياضية فى الاردن والعالم العربي، ويقوم بتقدم البرنامج احمد الخلايلة وماجد العدوان و بسام المجالي .

برنامج نجوم الاسبوع : يهتم البرنامج بتسليط الضوء على نجوم الرياضة البرنامج من تقديم بسان المجالي .

تردد قناة الاردن الرياضية “Jordan Sport HD“