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تردد قناة الأقصى 2020

بواسطة زكريا منير
قناة الأقصى

قناة الأقصى من أبرز القنوات التي تركز على عدالة القضية الفلسيطينية، وموقفها الداعم للمقاومة، وهي قناة منوعة تبث من غزة وتقدم محتوى إجتماعي وسياسي بشكل رئيسي وتغطي الأحداث اليومية في البلاد وتكشف ممارسات الكيان الإسرائيلي لا سيما في القدس.

فضائية الأقصى

وتكافح إسرائيل من أجل إختفاء القناة نهائيا، فقد تعرضت للقصف مرتين على الأقل في سنوات مختلفة. بما في ذلك لجوء الجيش الإسرائيلي للتشويش على القناة في مناطق مثل الضفة. رغم ذلك لا زالت القناة قائمة وتستقطب الملايين في أنحاء الوطن العربي خصوصا في بلاد المغرب العربي.

وتبث البرامج التي تعزز روح المقاومة وهوية الشعب الفلسطيني وإنتماءه إلى أرضه. وتشمل لذلك بث البرامج الحوارية السياسة مثل، برنامج من الضفة، مع الحدث. وتعمل عبر برامجها إستضافة السياسيين والكتاب والصحفيين لتقديم التحليل وتقييم أي ظرف، والوقوف على أبعاد جميع المستجدات.

تردد قناة الأقصى على القمر نايل سات 2020

القمرمعامل التصحيحالترددالإستقطاب
نايل سات5/610971 أفقي

مع التنويه ان معدل الترميز سيكون ثابتاً وهو 27500.

أنطلقت القناة في 2006 ويتم بث إرسالها من خلال القمر المصري نايل سات. وهي قناة مفتوحة يستمر بثها التلفزي على مدار 24 ساعة، مستعرضة القضايا كافة وتتابع آخر التطورات في أرض فلسطين، ورصد إجراءات الكيان المحتل ومخططاته الشيطانية. تتبنى القناة مبدأ المقاومة ويعتقد إرتباطها بحركة حماس فقد فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات عليها بسبب الإشتباه بعلاقتها بالحركة المسلحة في 2010.


زكريا منير

    زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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