تردد قناة الأماكن AL AMAKEN 2019 على النايل سات.. لمتابعة جميع البرامج الثقافية والأعمال الدرامية

تردد قناة الأماكن الفضائية على نايل سات 2019، والتي تُبث من داخل مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث تُبث قناة الأماكن الفضائية باللغة العربية لجميع أبناء الوطن العربي، وتعتبر قناة الأماكن الفضائية وقناة دراما بدوية من القنوات المهتمة ببث جميع الأعمال الدرامية والشأن السعودي على مدار اليوم وتقدم محتوى بصورة عالية الجودة والوضوح، ويهتم فئة كبيرة من أبناء المملكة العربية السعودية بمتابعتها يومياً.







تردد قناة الأماكن الفضائية 2019:

لاقت قناة الأماكن الفضائية شعبية كبيرة منذ بداية تأسيسها عام 2011، حيث يملكها رجل الأعمال السعودي الشيخ سالم عبدالله السمي البقمي، وهى تبث في الوقت الحالي على النايل سات فقط وقد اختفى تردد قناة الأماكن الدرامية على قمر عرب سات منذ فترة كبيرة، وتعتبر قناة الأماكن من القنوات المجانية الغير مشفرة لجميع أبناء الوطن العربي، وأما عن تردد قناة الأماكن الفضائية فهو كالاتى:







نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 10759 27500 V 5/6

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نبذه عن ما تقدمه قناة الأماكن الفضائية 2019:

تعتبر قناة الأماكن قناة شعبية درامية، فهي تقدم العديد من البرامج والمقتطفات المتنوعة بالإضافة إلى الأعمال الدرامية المتنوعة، وأيضا اهتمت قناة الأماكن في الفترة الماضية ببث جميع فاعليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في جميع أيامه، وقد قدمت قناة الأماكن العديد من البرامج الثقافية المختلفة في وقت ماضي مثل:

1- برنامج هو بذاته.

2- برنامج مع البادية.

3- برنامج جولة الشعر والإنشاد.

4- برنامج مجلس نشاما.

5- برنامج نجوم التواصل.

وغيرها من البرامج الثقافية المتنوعة، وأيضا تقدم قناة الأماكن العديد من مقتطفات احتفالات اليوم الوطني 89 للسعودية.