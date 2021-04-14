تعديل تردد الأولى المصرية al oula HD على نايل سات

الاولى المصرية قناة تلفزيونية محلية وهي القناة الرسمية لجمهورية مصر العربية، لكل من يريد استقبال بث القناة الاولى فهي تبث ارضيا وفضائياً ويمكن العثور عليها على القمر الصناعي نايل سات، وهي قناة تابعة للتلفزيون المصري وينطلق بثها من مبنى ماسبيرو، القاهرة. يلامس محتوى القناة ما يبحث عنه الجمهور لذلك اعتادت على تقديم البرامج الملائمة وتسهيل الوصول لخدمات مختلفة كمعرفة الحركة المروية واحوال الطقس واسعار الجنيه مقابل الدولار.

الأولى المصرية

تواصل القناة ريادتها في مسيرتها الاعلامية منذ إنطلاق فضائية الاولى في 1960- كانت ولا زالت تسعى لوجود منتوج نوعي خاص بها مع تعدده وتنوعه حتى تقدم الافضل دائماً وما يتفق مع مصالح المصريين، لذلك برزت كشاشة اولية تقدم خدماتها وبرامجها المتنوعة والفقرات المختلفة التي يجد فيها المشاهدين منفعة حقيقة، وكقناة لا تغفل عن الجانب الترفيهي، تترجم –الاولى المصرية الفضائية– ذلك بتوفير الافلام والمسلسلات ذات الانتاج المصري الحديثة والقديمة اعتزازاً بالتراث الفني وكخطوة تنويرية للاجيال لربطهم بالفن الجميل الذي يعد رقماً واحداً لا يعلى عليه بمستوى العالم العربي.

قناة الأولى المصرية

قناة الأولى المصرية al oula تم اطلاقها كقناة فضائية في 1960 عندما كانت تبث باللون الاسود والابيض، وهي قناة متطورة رائدة في تضمين المحتوى المتعدد من الاخبار والبرامج المتنوعة منها السياسية والترفيهية والثقافة والاجتماعية الى جانب مزيج من الافلام والمسلسلات ذات الانتاج المصري، يتم ادارة القناة من مبنى تلفزيون ماسبيرو الحكومي، وتشغل البث على مدار 24 ساعة. وتحرص قناة الأولى المصرية على ابراز لقضايا وتناولها من كل جوانبها ايماناً على ضرورة ان يجعل الشخص نفسه بمستوى فهم ما يدور في سياق حق اساسي للوصول الى المعلومات من كل جهات مصادرها.

مميزات قناة الاولى المصرية

تنطلق القناة الاولى-al oula HD 2021 كواجهة لتداول اخبار مصر اليومية، ونقل وبث مباشر للفعاليات والمؤتمرات والخطابات الرئاسية، تحتفظ القناة بشعبية متزايدة لما توفره من برامج خدمية تاخذ الاهتمام كمعرفة احوال الطقس ومتابعة الحركة المروية ومشاركة اسعار الدولار في مقابل الجنيه المصري، الى جانب كل هذه المزايا الفريدة، تتنوع برامج الفضائية الأولى التي تنطلق طوال اليوم بشكل متواصل والتي هي برامج اجتماعية وسياسية وثقافية والترفيهية وبرامج التوك شو، وهي قناة معروفة ببثها الفضائي والارضي وتدعم نظام البث hd عالية الجودة الى جودة sd القياسية.

ماهي قناة الأولى المصرية ودورها

تنتهج قناة الاولى المصرية مسارا اعلامياً متميزاً وشاملاً من خلال انجاز خدمات الاخبار وتخصيص التغطيات الخاصة واعداد التقارير المصورة، لذلك يتذكرها المصريين كقناة متجددة تحرص على انتاج المحتوى المناسب لربط الناس بشؤونهم الحياتية والعملية وتزويدها بمختلف المعلومات الاكثر اهمية عبر وسائط متعددة من البرامج الحوارية والفيديوهات والصور، وتم اطلاق تحديث تردد قناة الاولى المصرية 2021، الذي يمكن ضبطه بخطوات بسيطة، وبمجرد حفظ البيانات التابعة للقناة في جهاز الاستقبال لديك، يمكن التقاطها بجودتين مختلفتين هما:( al oula HD، al oula SD) في بث مباشر طوال اليوم، بلا إنقطاع.

تستهدف al oula وجود مساحات كبيرة لعرض مختلف البرامج بما في ذلك برامج الطبخ والصحة،الى جانب الترفيه المتمثل بالبرامج الكوميدية وتنظيم جداول بثية لسلسلة الافلام والمسلسلات المحلية.

al oula Channel تنشر الاخبار العاجلة بصفة يومية ضمن نشرات وموجزات يتم تقديمها صباحاً وليلاً، ودعم النقاشات والتحليلات لكل المستجدات على اراضي مصر.

توفر قناة مصر الأولى التوعية المهمة من خلال البرامج للاحاطة بكيفية القيام بالاجراءات الخدمية والحكومية، ونشر دائم لقرارات الدولة وتداول لتصريحات المسؤولين والوزراء.

لمحة عن قناة الأولى المصرية وتأسيسها

تحرص قناة الأولى المصرية al oula على تعدد محتواها وتنوعه ليلامس اهتمام الجمهور ويواطب متطلبات المرحلة، بشكل اعتيادي تقدم القناة نشرات الاخبار التي يتم بثها في الصباح الباكر، وبداية المساء، وتضم اليها منظومة برامجية من برامج التوك شو وفقرات منوعة تستهدف اسعار العملات، حركة المرور، أحوال الطقس.

أنطلقت قناة الأولى المصرية al oula في سنة 1960، وتقدم التغطيات الخاصة والتقارير المصورة، وتبث العديد من البرامج الحوارية التي تناقش القضايا السياسية والإجتماعية في نقاشات متزنة توضح الأمور بدقة. وتنشط في تغطية المؤتمرات والفعاليات الداخلية، كما لا تغفل عن عرض المسلسلات المصرية الحديثة، لذلك مع هذا التنوع أصبحت قناة الأولى المصرية- قناة مهمة ورئيسية عند الأسرة المصرية.

تلفزيون الاولى

تحافظ، قناة الأولى المصرية، على محتوى متجدد يجد فيه المصريين إهتماماتهم. خاصة في ما يتعلق بالأخبار اليومية والقرارات الرئاسية والحكومية، بما في ذلك تغطية خطابات رئيس الجمهورية ونقل الفعاليات والمؤتمرات. أما على مستوى البرامج، فيتم تخصيص برامج مختلقة على قناة الاولى المصرية-al oula HD منها ما هو حواري سياسي، إجتماعي، برامج الشيف، والفقرات المتنوعة. ولا يتم إغفال حاجة المصريين للترفيه فلذلك تعرض على شاشة الأولى المصرية المسلسلات الحديثة.

ومع تطور القنوات وتنوع حزمة البرامج يزداد التنافس بين المحطات، إلا أن قناة الأولى المصرية تبدو أكثر قدرة بالإحتفاظ على جمهورها، فأصبحت تواكب نموذج الإعلام الحديث الذي يوصل رسالته بمهنية ويقدم المحتوى الغني المتوافق مع تطلعات الأجيال من مختلف الأعمار. كانت “تبث الأولى المصرية” بالأسود والأبيض عندما بدأت بثها لأول مرة في 1960، واليوم تسعى لتكون أكثر إنفتاحاً في تضمين المحتوى لمرئي المتنوع عالي الجودة.

نبذة عن قناة الأولى المصرية

تستهدف قناة الأولى المصرية al oula 2021 tv hd” توفير محتوى يلامس إهتمام الشارع المصري، يشمل البرامج الحوارية وبرامك التوك شو لعكس صورة الواقع مع مزيد من النقاشات الهادفة التي تعالج القضايا وتضع النقاط على الحروف، بالإضافة لعرض برامج التي تهتم بالأسرة والطبخ وبرامج ترفيهية متنوعة أخرى، فمنذ إنطلاقها في 1960 كانت الواجهة لأخبار مصر، والتوسع في تغطية الأحداث المحلية والدولية، الفعاليات والمؤتمرات الرسمية.

وتعتبر قناة الأولى المصرية التي تبث على نايل سات، ذات مشوار طويل في الإعلام المرئي، فقد أستطاعت مواكبة كل جديد لتكون قناة عصرية توظف المحتوى الشامل الذي يعزز تبادل المعلومات وإحداث التغيير في الفكر والآراء. وفي هذا الصدد، تكمن أهميتها في رصد كل الأخبار اليومية سياسياً وإقتصاديا وإجتماعياً، لذك تعد شاشة رئيسية أولية لتتبع كل الأخبار، معرفة القرارات الرئاسية، وكل قوانين الوزارات والتشاريع النيابية .

إستقبال تردد قناة الأولى المصرية الجديد

وتبث قناة الأولى المصرية على قمر نايل سات، مع تشغيل بثي مستمر على مدار 24 ساعة بلا توقف، لإستيفاء تقديم برامج هادفة كالتوك شو، وبرامج متضمنة فقرات خدمية كعرفة سعر الدولا، أحوال الطقس، ويمكن العثور على شبكة قناة الأولى المصرية على القمر الصناعي نايل سات عند التردد 11766، والإستقطاب الأفقي، ومعدل الرمز 27500.

al oula 2021

” al oula hd 2021″ أستطاعت كقناة ذات هوية مصرية ان تؤسس لمنبر إعلامي يجد فيه المواطن كل ما يبحث عنه لكونها تسعى لإعطاء معلومات تهمه بالمقام الأول. مثل أسعار الدولار، وخدمة أحوال الطقس، وعدم إغفالها عن حاجة الجمهور للمحتوى الترفيهي فلذلك تخصص مساحات لعرض المسلسلات المصرية الحديثة. لتذخر للمصرين بكل أعمارهم إعلاماً حديثاً متكامل يبث من خلاله الأخبار العاجلة على الصعيد المحلي والدولي، وعرض برامج التوك شو التي تهدف لطرح القضايا بشكل موضوحي للمناقشة بما يضمن وصول صورة واضحة، وصحيحة.

ويستقبل قناة الأولى المصرية الملايين في الداخل والجاليات خارج مصر من خلال قمر نايل سات 7 غرب. فهي مصدر للأخبار المحلية والإقليمية والدولية، ومحطة لمختلف الفعاليات الرسمية ، والمؤتمرات الرئاسية والصحفية، مع إضاءات المسلسلات والأفلام العربية التي تشكل جذباً مميزاً. إذ دائماً يتوافق ما تعرضه مع الذوق البصري للمشاهد ويتلاقى مع إهتمامات شرائح مجتمعية بمختلف الفئات العمرية.

قناة الأولى المصرية بث مباشر

يمكن أي شخص الوصول لخاصية البث المباشر الخاص بقناة الأولى المصرية بدون تقطيع، من خلال الولوج إلى موقع ماسبيرو على الشبكة العنكبوتية، وبمجرد التوجه لقسم البث لمباشر للباقة التي تختارها، سيتم نقل البث الحي بما يسمح بمتابعة المحتوى بأكمله، بجودة اتش دي، للصورة الواضحة كذلك نقاء الصوت، وفي نفس الوقت يمكن نفس الموقع معرفة جدول البث الزمني لمختلف البرامج التي ترغب بمشاهدها على مدار الساعة.

برامج قناة الأولى

وضمن خطة القناة في إشراك محتوى مرئي لأهم مايتطلع له المواطن بالدرجة الأولى، تخصص مجموعة برامج مثل التوك شو وبرامج أخرى في إطارها الإجتماعي والديني وحتى الرياضي. من أبرز البرامج الخاصة بالقناة كما يلي: مصر النهارده، صباخ الخير يامصر.

كما أنها تنقل الفعاليات والمهرجات والمؤتمرات ما يجعلها شاملة تلبي إحتياجات المشاهد بشكل عام. وفي حرصها لتكون أقرب للأشخاص من خلال توفير المعلومات الصحيحة بما في ذلك المرئيات فإن متفاعلة بالقيام بذلك عبر إمتلاك قناة على اليوتيوب وصفحتها على فيس بوك.

تردد قناة الأولى على نايل سات 2021

قناة الأولى المصرية: al oula القمر الصناعي: نايل سات 7 غرب، التردد 11766 أفقي H، معدل الترميز 27500، تصحيح الخطأ 5/6 الجودة: SD

تردد الأولى المصرية

القمر نايل سات التردد 12054 V معدل الرمز، معدل تصحيح الخطأ 27500، 5/6 إسم القناة على الرسيفر al oula HD الجودة HD

عبر ، تردد قناة الأولى المصرية 2021، الجديد، يمكنك من خلاله استقبال بث قناة مصر الأولى بكل سهولة وبشكل فوري، بمجرد إضافة معطيات التردد بشكل صحيح في الخانات المخصصة في جهاز الرسيفر الخاص بك، ثم عمل حفظ بالضغط على زر الأزرق ثم OK بواسطة الريموت، ليتم البحث عن القناة تلقائياً عن “قناة الأولى المصرية، على، نايل سات، ثم إلتقاط إرسال فضائية الأولى المصرية بنجاح بدون إنقطاع أو تشويش، وظهورها في قائمة القنوات تحت مسمى al oula أو al oula HD، ثم التمتع بكاتلوج منوع يجمع كافة البرامج الصحية والرياضية والسياسية والإخبارية،