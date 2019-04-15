تردد قناة الإخبارية السعودية 2019 .. للتواصل مع القناة السعودية الإخبارية من هنا

تردد قناة الإخبارية السعودية 2019، يبحث عنه كثير من السعوديين وبعض العرب لمتابعة كافة الأخبار والأحداث بتحليلها المتعمقة عن ما يدور من أحداث عربية وسعودية وعالمية، خاصة وأنها قناة تابعة للتلفزيون الحكومي السعودي مما يجعل أخبارها ذات ثقة فيما يقدم عبر الفضائية التي من السهل على جمهورها تنزيلها عبر الريسيفر ضمن قائمة القنوات سواء على القمر الصناعي النايل سات وعرب سات، ليتمتع متابعيها بباقة كبيرة من البرامج الإخبارية المنوعة والهادفة إلى تقديم صورة إيجابية عن المملكة العربية السعودية في ظل التقدم التكنولوجي المرتبط بالعالم وخاصة وسائل الاتصال التقليدية والحديثة، لذا نقدم لكم متابعينا تردد قناة الإخبارية السعودية 2019.

قناة الإخبارية السعودية

الإخبارية السعودية هي قناة تلفزيونية ناطقة باللغة العربية، والتابعة للتلفزيون الحكومي السعودي حيث يطلق عليها في بعض الأوقات “القناة الرابعة السعودية”، ورغم أنها ضمن القنوات الرسمية إلا أنها تحاول مواكبة التغيير الحادث عبر وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية، بتدشين موقع إلكتروني يستطيع المشاهدون من خلاله متابعة البث المباشر، بجانب وجود أدوات للتواصل مع الجمهور حتى تقدم القناة صورة مختلفة حول المملكة العربية السعودية.

مقر الإخبارية السعودية هي مدينة الرياض، ويرجع عام تأسيسيها إلى 2004 ومديرها هو جاسر الجاسر، وحينما بدأت كانت تبث 12 ساعة يوميا، لكن الآن تقدم برامجها على مدار 24 ساعة دون انقطاع.

وفي توقيت إصدارها، قدمت القناة مجموعة من البرامج، وهم: “حوار عبر الأقمار، طب الأعشاب، آفاق ثقافية، برسم الصحافة، سيدة في العمل، من منبر الحرم، أمريكا من الداخل، حقيبة المراسل، تجاه الهدف، دوائر، عطفاً على السؤال”.

برامج قناة الإخبارية السعودية 2019

تقدم قناة الإخبارية السعودية حاليا باقة منوعة من البرامج المتخصصة بالأخبار والأحداث لتقديمها بشكل متعمق من خلال الضيوف والمصادر التي تعتمد عليها، وهذه هي أبرز البرامج التي تقدمها قناة الإخبارية السعودية لعام 2019:

أموال ومسارات

طبعة المشاهد

المشاهد اليمني

الراصد

ستوديو الإخبارية

العالم بعيون السعودية

لقاء الأسبوع

مع الحدث

نعناع

بصمة

تردد قناة الإخبارية السعودية 2019

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC Nilesat V 12149 27500 عمودي 3/4 Arabsat H 12149 30000 عمودي 5/6

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