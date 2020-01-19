تردد قناة البحرين الدولية 2020 على مدار عرب سات ونايل سات

قناة البحرين الدولية هي قناة تتبع التلفزيون الحكومي في البحرين، وهي ناطقة باللغة الإنجلينزية، متخصصة في إعداد محتوى خبري وإعلامي يضم التقارير المرئية والوثائقيات والأخبار المحلية والدولية.







تنشط القناة في بث عروض المهرجانات والفعاليات الرسمية على أرض البحرين. إنها قناة موجهة للأجانب للتعريف بالثقافة البحرينية وحضارة البحرين المشرقة وتاريخها، تجمع القناة مابين الوثائقيات القديمة والحديثة، وليس فقط العرض المحلي، فإنها تغطي كافة المجالات مثل الرياضة والثقافة و الترفيه والموسيقي من خلال التقارير الخبرية بالضوت والصورة.

قناة البحرين الدولية







وتعد القناة متنوعة في محتواها المتميز بما في ذلك إلذي يستهداف السياح من خلال التغطيات المكثفة لمعالم البحرين مثل “قلعة عراد” ورصد المناطق الأكثر رفاهية، ويشمل بث سباقات الفورميلا التي أعتادت البحرين على إستضافتها سنوياً.

من خلال البث المستمر على مدار 24 ساعة، تسعى فضائية البحرين كقناة وثائقية بالدرجة الأولى، إلى التعريف بالتراث المحلي، مما يسهل على الأجانب في الخارج أو الداخل – معرفة جوانب أكثر عن المواطنة والإنجازات المحققة للبحرين، على جميع المستويات.

بالإمكان إلتقاط التردد الصحيح لقناة Bahrain International Channel، بواسطة قمري عرب سات سات والنايل سات، ولتفادي أي ضعف في إشارة البث ينصح بتعديل توجيه الطبق بالشكل المناسب.

تردد قناة البحرين الدولية 2020

القمر التردد الإستقطاب ترميز الجودة عرب سات 12226 أفقي “h” 27500 HD نايل سات 11678 عمودي “v” 27500 SD







وكما قلنا ان فضائية البحرين الدولية التلفزيونية “متنوعة المحتوى” وتشمل جوانب الترفيه والطبخ، وهي من القنوات التي توظف تقنياتها المتطورة في إعداد محتوى مرئي وخبري يواكب المتطلبات الحديثة وموافقة ميول المشاهد.