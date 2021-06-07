تردد قناة البحرين الرياضية 2021 hd لمتابعة المباريات

تردد قناة البحرين الرياضية، تعتبر من أشهر القنوات الرياضية في الوطن العربي بأكمله، لما تقوم به من إذاعة لمجموعة كبيرة جداً من البطولات الرياضية في البحرين على وجه العموم ومباريات كرة القدم الخاصة بوجه الخصوص، بالإضافة لتقديمها العادات الخاصة بالبحرين والمعالم الجميلة في مجال كرة القدم.

تردد قناة البحرين الرياضية

وصلت القناة لمكانة متميزة جداً بين القنوات ذات الإعلام الرياضي بفضل جهود وتميز المختصين بها من الإدارة والقائمين على القناة، حتى أصبحت منصة إعلامية رياضية تقدم محتوى متميز من برامج تحليل المباريات، كما أنها تبث إشارتها بتقنية HD عالية الجودة حتى تمنح مشاهديها أفضل وأنقى صوت وصورة.

تردد القناة القمر الصناعي معامل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب 11641 نايل سات 27500 3/4 أفقي 12226 عرب سات 27500 3/4 أفقي

قناة البحرين الرياضية

تقدم القناة العديد من البرامج ذات الشعبية الكبيرة بين مشاهدين والمحبين لمتابعة الرياضة في الدول العربية، من اهم تلك البرامج نذكر الآتي:

برنامج صوت الملعب.

برنامج تكتيك: والخاص بتحليل دوري ناصر بن حمد.

برنامج المدرج.

برنامج الكورة في ملعبك.

برنامج في التسعين يستضيف البرنامج الإعلاميين ليقدموا تحليل لمستوى أداء الفرق وتحديد نقاط الضعف والقوة والوقوف على حيثيات التطور الرياضي.

البطولات التي تغطيها قناة البحرين الرياضية

بناء على رغبة متابعين قناة البحرين الرياضية يتم البث من خلال قناتين حتى يتمكن المشاهد من رؤية حدثين كرويين في نفس الوقت، هناك العديد من البطولات التي تبثها القناة منها:

نهائيات كأس السوبر لكرة القدم.

دوري ناصر بن حمد.

كأس السوبر لكرة اليد.

تصفيات آسيا لكرة السلة.

قناة البحرين الرياضية hd

تعتمد القناة أساليب بث متاحة للجمهور حيث يمكن أستقبال القناة ضمن القنوات المجانية غير تابعة لنظام تشفير للبيانات.

تواكب القناة التطور التكنولوجي وتوفير محتوى عالي الجودة بصيغة HD للحصول على إشارة فضائية خالية من التشويش وصورة وصوت بأعلى جودة.

تهتم القناة بشكل أساسي على نقل الرياضات الحية ونقل ثقافة عالم الكرة للجمهور ويمكنها توصيل المعلومة في إطار منهجي مناسب لجميع أعمال المشاهدين.