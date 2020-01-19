تردد قناة البحرين “المحدث” على قمري عرب سات ونايل سات 2020

فيما يلي التردد لقناة البحرين وهي الفضائية الرئيسية الناطقة بالعربية والتي تمثل الحكومة البحرينية، وأفرزت القناة في السنوات الأخيرة عدداً من البرامج المتنوعة بما يواكب الإنفتاح المستقبلي والتطور الإعلامي في المنطقة، وتعدد رغبات المشاهد بالمقام الأول.







ويمكن إلتقاط إرسال قناة البحرين من خلال قمري عرب سات والنايل سات بجودة SD أو HD.

وفي حال الإنتهاء من إدخال الترددات في جهاز الرسيفر “يدويا” بواسطة الريموت كنترول ستتمكن من إلتقاط البث فوراً ثم ظهور القناة تحت إسم Bahrain TV HD،







تردد قناة البحرين 2020

القمر التردد الإستقطاب ترميز الجودة عرب سات 12226 أفقي “h” 27500 HD نايل سات 11678 عمودي “v” 27500 HD، SD

ماهو محتوى التلفزة لقناة البحرين







و تطلق Bahrain TV مجموعة من البرامج منها صحافتكم، الصباحي – لإستعراض أهم عناوين الصحف المحلية. فضلاً عن نشرات الأخبار طوال اليوم والتي ترصد الشأن المحلي والدولي. وكذلك برامج تركز على الجانب الإجتماعي والأسرة مع حلقات توعية.

إضافة لذلك – تقوم القناة بعرض المسلسلات البحرينية والخليجية والعربية على شاشات التلفزيون. ومن المسلسلات الخليجية التي تعرض حالياً هو “مسلسل “عندما يزهر الخريف”.

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وتبث فضائية البحرين برامح عدة وأبرز تلك البرامج الإذاعية هي كالآتي: الراي، على الوتر، بين المجلسين، قراري حياتي ،ترند، إسأل طبيب. وتسعى دائما القناة إلى تحسين إشارة البث، وضمان جودة البرامج المنتجة، من خلال إعتماد مذيعين مؤهلين لإدارتها.

وبالإشارة لكون قناة البحرين مجانية غير مشفرة، وأصبحت تكثف الطرح الإعلامي الذي يستهدف جميع جوانب الحياة. بما يضمن تلبية الحاجة البصرية للمشاهدين وتحقيق أقصى قدر من الإستفادة والتفاعل مع محتوى القناة.