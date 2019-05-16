تردد قناة التربوية السورية الجديد على قمر نايل سات 2019

نرصد تردد قناة التربوية السورية الجديد sd على النايل سات، أحدث القنوات السورية على الأقمار الصناعية 2019، وطريقة استقبال القناة فهي قناة فضائية تهتم بالحياة الثقافية والتعليمية، وتُعرض من خلال القناة التربوية السورية تردد 2019 المناهج الخاصة بالتعليم الأساسي والتعليم الثانوي وأيضاً برامج الطفولة، كما تهتم بكل أمور الحياة الأسرية في مختلف المجالات وليست مقتصرة على التعليم فقط، كما أنها تعرض برامجها طوال اليوم مجانا وبدون تشفير أو الحاجة إلى اشتراك.

تردد قناة التربوية السورية 2019

بدأت القناة في عرض برامجها عام 2008، والمقر الرئيسي للقناة هي مدينة دمشق بسوريا، وكان هذا مجرد بث تجريبي وبعد أن نجح هذا البث تم تفعيل القناة على جميع الأقمار الصناعية الأخرى النايل سات والعرب سات، ولم يتوقف عرضها لبرامجها المختلفة منذ انطلاقها.

ضبط التردد الجديد لقناة سوريا التربوية

قناة التربوية السورية تردد نايل سات الجديد يتميز بتقديم محتوى هادف حيث تعرض مجموعة من البرامج الثقافية، والتي تخاطب كل فرد من أفراد الأسرة، وهناك برامج تعليمية لمختلف المراحل سواء كان تعليم أساسي أو تعليم ثانوي، ولم تنسى الأطفال من برامج الطفولة الممتعة وتقدم شرح لكل هذه البرامج يوميا على شاشتها.

اهتمت القناة بنشر التوعية بين الشعب السوري لكي ينشأ جيل واعي ذات صفات وأخلاق حميدة وتربية سلمية أيضاً، ومن أبرز برامج التربوية السورية، التي يمكن متابعتها حصرياً برنامج طلائع البعث، مبتدأ الكلام، غرس الغد، برنامج المتفوقون، الحساب السحري، وبرنامج الأولمبياد العلمي للمدرسين وغيرها من البرامج المختلفة الهادفة.

استقبال تردد التربوية التردد السورية، والتقاط إشارة واضحة للقناة على قمر نايل سات من خلال التردد 11315(v) بجودة SD كما أنه قد تم بث القناة، على شبكة الإنترنت لضمان وصول محتوى القناة لأكبر عدد من المشاهدين، وحتى تسهل على متابعيها مشاهدة القناة في أي وقت وأي مكان.

كما أن القناة لها مواقع خاصة بها على مواقع التواصل الإجتماعي كفيس بوك وتويتر، وتقوم بنشر مواعيد برامجها مسبقاً على صفحاتها الخاص لمتابعة تردد قناة سوريا التربوية.