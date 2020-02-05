تردد قناة الجديد اللبنانية AlJadeed على القمر نايل سات

قناة الجديد تي في هي قناة تلفزيونية لبنانية منوعة التي لا تعرف حدود في تداول مختلف القضايا على الصعيد المحلي والإقليمي. تعد من أهم القنوات في لبنان والعالم العربي متجاوزة كل المعارك القانونية والحزبية ضدها فيما مضى منذ أول إنطلاق عام 1992، ليس قبل تغلق ويعاد إفتتاحها في 2001.

قناة الجديد اللبنانية

الآن قناة الجديد بارزة بجودة محتواها والمادة الإعلامية المقدمة. تشغل قناتها على مدار 24 ساعة مع حزمة من البرامج المتنوعة السياسية والإجتماعية والوثائقية والترفيهية. وهي أيضاً قناة إخبارية تدشن الموجزات الأخبارية طوال اليوم، مع إستضافة المعنيين والخبراء للإحاطة على ما يجري.

تردد قناة الجديد

يمكنكم تنزيل تردد قناة الجديد المتوفر وفق آخر التحديثات، الخاص بالقمر nilesat، على جهاز الرسيفر لديكم بواسطة جهاز التحكم، تردد القناة AlJadeed – الجديد hd : القمر نايل سات , التردد 12130 ، عامودي 27500 ، وفيما يخص البث المباشر فإنها خدمة مدفوعة بإشتراك شهري قم بالضغط هنا.

برامج قناة الجديد 2020

برنامج الحدث، يفتح هذا البرنامج نافذة سياسية حول كل ما يدور من خلال إستضافة السياسين ووجوه الإعلام.

يسقط حكم الفاسد

طوني خليفة: وهو برنامج حواري مشهور يناقش القضايا العامة من تقديم الإعلامي طوني خليفة.

إعرف عدوك

وهلق شو

وتحرص على بث المسلسلات العربية والعالمية إلى جانب برامج كوميدية،

وتعتبر قناة الجديد سباقة في الإنفراد بالمصادر الحصرية والمرونة في جمع الوثائق المسربة في العديد من الحالات المختلفة.

وتقدم القناة أربع نشرات أخبارية يومية نشرة صباحية ونشرة الظهير والمسائية والليلية لمراجعة أخبار مفصلة لبنانيا وعربيا وعالمياً.