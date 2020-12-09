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تردد قناة الجزيرة الجديد 2021

بواسطة Hossam Sharaf
تردد قناة الجزيرة الجديد 2021 تردد قناة الجزيرة الجديد 2021
الجزيرة قناة إخبارية حكومية تأسست في غرة نوفمبر عام 1996م وهي واحدة من أشهر القنوات الإخبارية العربية التابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية، ويقع مقر قناة الجزيرة الإخبارية في قطر وبالتحديد في العاصمة القطرية الدوحة، وفي البداية كانت قناة الجزيرة الفضائية تختص بالأنباء والأخبار العربية فقط ولكن مع الوقت توسعت شبكة الجزيرة لتشمل شبكة إعلامية دولية منها: شبكة إنترنت خاصة ومجموعة من القنوات التلفازية بلغات متعددة لتشمل مناطق عديدة من العالم وإليك تردد قناة الجزيرة الجديد 2021 من خلال هذا المقال.
1 تردد قناة الجزيرة الاخبارية على النايل سات
2 تردد قناة الجزيرة الجديد 2021
3 تردد قناة الجزيرة الاخبارية على جميع الأقمار

تردد قناة الجزيرة الاخبارية على النايل سات 

لأن قناة الجزيرة تقوم ببث العديد من الآراء المخالفة مما أدي إلي إثارة الجدل في العديد من الدول العربية ودول الخليج، وكذلك انفراد القناة بتغطية أحداث هامة مثل ما حدث في 11 سبتمبر 2001م، وما قامت القناة ببثه في أحداث الثورات العربية، لذلك يتم التشويش علي قناة الجزيرة وينقطع الارسال الخاص بها في العديد من الدول العربية، ولذلك نجد تغيير مستمر في ترددات قنوات الجزيرة الاخبارية والجزيرة مباشر وغيرها.

تردد قناة الجزيرة الجديد 2021

نايل سات بالجودة العادية

  • التردد: 10971
  • معدل تصحيح الخطأ: 3/4
  • الاستقطاب: رأسي (V) 
  • معدل الترميز: 27500
  • القمر الصناعي: نايل سات 

نايل سات بالجودة HD

  • التردد: 12521
  • معدل تصحيح الخطأ: 2/3
  • الاستقطاب: أفقي (H)
  • معدل الترميز: 27500
  • القمر الصناعي: نايل سات 

سهيل سات 

  • التردد: 11604
  • معدل تصحيح الخطأ: 3/4
  • الاستقطاب: أفقي (H)
  • معدل الترميز: 27500
  • القمر الصناعي: سهيل سات
  • تردد: 11604 – أفقي (H)

هوت بيرد 

  • التردد: 12111
  • معدل تصحيح الخطأ: 3/4
  • الاستقطاب: رأسي (V)
  • معدل الترميز: 27500
  • القمر الصناعي: هوت بيرد

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تردد قناة الجزيرة الاخبارية على جميع الأقمار

تردد قناة الجزيرة الاخبارية الجديد 2021 على جميع الأقمار الصناعية
تردد قناة الجزيرة الاخبارية الجديد 2021 على جميع الأقمار الصناعية
المصدر: ويكيبيديا (قناة الجزيرة)
Hossam Sharaf

محرر ومدون لدي العديد من المواقع ومنها موقع "كلمة"، حاصل علي بكالوريوس تجارة-شعبة المحاسبة، مُحِب للتصفح علي الإنترنت ومتابعة الأخبار المحلية والعالمية.

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