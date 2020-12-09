الجزيرة قناة إخبارية حكومية تأسست في غرة نوفمبر عام 1996م وهي واحدة من أشهر القنوات الإخبارية العربية التابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية، ويقع مقر قناة الجزيرة الإخبارية في قطر وبالتحديد في العاصمة القطرية الدوحة، وفي البداية كانت قناة الجزيرة الفضائية تختص بالأنباء والأخبار العربية فقط ولكن مع الوقت توسعت شبكة الجزيرة لتشمل شبكة إعلامية دولية منها: شبكة إنترنت خاصة ومجموعة من القنوات التلفازية بلغات متعددة لتشمل مناطق عديدة من العالم وإليك تردد قناة الجزيرة الجديد 2021 من خلال هذا المقال.

تردد قناة الجزيرة الاخبارية على النايل سات

لأن قناة الجزيرة تقوم ببث العديد من الآراء المخالفة مما أدي إلي إثارة الجدل في العديد من الدول العربية ودول الخليج، وكذلك انفراد القناة بتغطية أحداث هامة مثل ما حدث في 11 سبتمبر 2001م، وما قامت القناة ببثه في أحداث الثورات العربية، لذلك يتم التشويش علي قناة الجزيرة وينقطع الارسال الخاص بها في العديد من الدول العربية، ولذلك نجد تغيير مستمر في ترددات قنوات الجزيرة الاخبارية والجزيرة مباشر وغيرها.

تردد قناة الجزيرة الجديد 2021

نايل سات بالجودة العادية

التردد: 10971

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: نايل سات

نايل سات بالجودة HD

التردد: 12521

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

الاستقطاب: أفقي (H)

أفقي (H) معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: نايل سات

سهيل سات

التردد: 11604

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: أفقي (H)

أفقي (H) معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: سهيل سات

تردد: 11604 – أفقي (H)

هوت بيرد التردد: 12111

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

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