تردد قناة الجزيرة الاخبارية على النايل سات
تردد قناة الجزيرة الجديد 2021
نايل سات بالجودة العادية
- التردد: 10971
- معدل تصحيح الخطأ: 3/4
- الاستقطاب: رأسي (V)
- معدل الترميز: 27500
- القمر الصناعي: نايل سات
نايل سات بالجودة HD
- التردد: 12521
- معدل تصحيح الخطأ: 2/3
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- القمر الصناعي: نايل سات
سهيل سات
- التردد: 11604
- معدل تصحيح الخطأ: 3/4
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- القمر الصناعي: سهيل سات
- تردد: 11604 – أفقي (H)
هوت بيرد
- التردد: 12111
- معدل تصحيح الخطأ: 3/4
- الاستقطاب: رأسي (V)
- معدل الترميز: 27500
- القمر الصناعي: هوت بيرد
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