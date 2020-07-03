تردد قناة الجزيرة الوثائقية على نايل سات، عرب سات بدر الجديد

تردد قناة الجزيرة الوثائقية al jazeera documentary tv هي قناة وثائقية عربية تتبع مجموعة شبكة قنوات الجزيرة القطرية، وتعد في طليعة قنوات الوثائقيات والأولى من نوعها في مجال الثقافة، ويمكن إلتقاط إرسال قناة الجزيرة الوثائقية عبر التردد الجديد على أقمار نايل سات، عرب سات.

قناة الجزيرة الوثائقية

وتعد قناة الجزيرة الوثائقية رائدة في صناعة الأفلام عالية الجودة، في أقسام الثقافة والسياسة وأساليب الحياة، يمتد الى مزيج أفلام مصورة في التاريخ والأدب والعلوم، لذلك فإن التوثيق الذي تمارسه بإحترافية جعل عين المشاهد تتطلع لتكون في قلب الأحداث والحصول على رصيد معرفي شامل يسمح بتكوين رؤية حول ما يجري في العالم. من علوم وتاريخ وظروف معيشة وعادات وتقاليد وأكثر من ذلك بكثير. مما يرسخ هوية الشعوب وبناء إرتباط معنوي لمختلف الأفراد بغض النظر عن البيئة الخاصة بهم، وإيصال رسالة إنسانية مرفرفة بروح الأمل. قاطعة كل الحواجز بين مختلف الشعوب لتسطع شمس مشرقة تبرز جوهر أي شخص بقيمته الإنسانية.

تردد قناة الجزيرة الوثائقية

القمر عرب سات نايل سات التردد 11045 أفقي 12521 عمودي معدل تصحيح الخطأ 2/3 2/3 معدل الترميز 27500 27500

يبين الجدول أعلاه التردد قناة الجزيرة الوثائقية اتش دي الجديد، فمجرد إضافة قيم التردد إلخانات المخصصة بإعدادات جهاز الرسيفر الخاص بك، ثم حفظ بيانات التردد بالضغط على زر الموافقة ok بواسطة جهاز التحكم عن بعد سيتم إلتقاط بث قناة الجزيرة الوثائقية بشكل فوري، بدون إنقطاع أو تشويش، وظهورها في قائمة البحث بإسم aljazeera documentary، ثم التمتع بحزمة أفلام لا حصر لها في الثقافة والسياحة والجغرافيا والحضارات، وتقوم بتشغيل بث تلفزي متواصل على مدار 24 بلا توقف.