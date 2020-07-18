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تردد قناة الجنوبية al janoubia TV على قمر نايل سات الجديد

بواسطة زكريا منير

تردد قناة الجنوبية هي قناة منوعة تبث من تونس، يتواصل بثها على مدار الساعة لإستيعاب باقة برامج مختلفة تعرض على شاشتها تعد أكثر إستجابة لإهتمام الجمهور. مع البرامج التي تنفرد بها قناة الجنوبية في محتواها متعدد الأشكال مثل البرامج الحوارية والأخبار والثقافة والرياضة، حققت نجاح كبير مما سمح لها بتأمين شعبية في بلا المغرب العربي.

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قناة الجنوبية

تعد قناة الجنوبية التونسية الأكثر في تسليط الضوء عل القضايا الإجتماعية وأحوال الشارع التونسي، لذلك تعمل على إستقصاء الراي العام حول أمور مختلفة تلامس وجدان التونسيين. حسناً، الأحوال الإجتماعية والقضايا الإنسانية هو الحيز الذي تبحث عنه القناة وتوسع من تغطية عدستها فيه. ولكن تشمل أيضاً بث السهرات المنوعة والأمسيات السينمائية.

معززة قدرتها على مواكبة التطور الإعلامي الحديث، من خلال توظيف المحتوى الأكثر جودة، وإستخدام التكنولجيا الحديثة في معالجة منظومة البرامج التي تنتج بعناية، لظهورها بالشكل المناسب، ومع نظام إعادة بث البرامج طوال اليوم لن يفوت المشاهد أي من الحلقات التي لم يتمكن من متابعتها في وقت بثها الأساسي.

تردد قناة الجنوبية

القمر التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ
نايل سات 7.3°W 11657 ( v) 27500 2/3

وتشغل قناة الجنوبية البث الخاص من خلال القمر الصناعي يوتل سات Eutelsat 7 West A بمدار نايل سات، في شمال أفريقيا. وهي قناة تونسية خاصة أنطلقت في 2012 ومنذ ذلك الوقت سرعان ما حققت النجاح الذي تطمح به وإعتمادها كقناة رئيسية لدى الجمهور.

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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